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Giriş Tarihi: 24.12.2021 17:04

Kayserispor'da Kolovetsios şoku yaşanıyor!

İHA
Kayserispor’da Kolovetsios şoku yaşanıyor!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Takımın önemli oyuncularından biri olan defans oyuncusu Dimitrios Kolovetsios'tan kötü haber geldi. Dün oynanan maçta sakatlanan oyuncunun ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Yukatel Kayserispor'un defans futbolcusu Dimitrios Kolovetsios'tan kötü haber geldi.

Yukatel Kayserispor'un Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios'tan kötü haber geldi. Yeni Malatyaspor maçında sahada yer alan başarılı futbolcunun sol diz ön çapraz bağlarında kopma olduğu tespit edildi.

Maçın 79.dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Dimitrios Kolovetsios'un yapılan tetkikler sonrasında sakatlığı ile ilgili açıklama yapıldı. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada; "Dün oynadığımız Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan sporcumuz Dimitrios Kolovetsios'un yapılan tetkiklerinde sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.

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Kayserispor'da Kolovetsios şoku yaşanıyor!
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