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Giriş Tarihi: 24.12.2021

Marcao için hedef 20 milyon €

Marcao için hedef 20 milyon €

Brezilyalı için Aslan, bonuslarla birlikte 20 milyon Euro bekliyor. Napoli’nin masada olduğu transfer sürecinde oyuncunun temsilcisi de yola çıktı

Portekiz ekibi Chaves'ten 15 Ocak 2019'da alınan Marcao için devre arasında ayrılık çanları çalıyor. Brezilyalı stoperin özellikle Avrupa Ligi'nde gösterdiği performans sonrasında İtalyan ekipleri sıraya girerken sezon başında da Napoli nabız yoklamış ancak Aslan bu teklifi kabul etmemişti. 25 yaşındaki oyuncu ile 2024 Haziran'ına kadar kontratı bulunan Galatasaray cephesi ise istenen bedelin teklif edilmesi halinde tecrübeli futbolcuyu bırakmaya sıcak bakıyor.

NAPOLİ TRANSFERDE ISRARCI
Napoli bir kez daha Marcao için masaya 'resmi olarak' oturmaya hazırlanırken temaslar da sıklaştı. G.Saray, bonuslarla birlikte en az 20 milyon Euro gelir beklerken İtalyanlar ise 15 milyon Euro'ya kadar çıkacakları haberini ulaştırdı. Oyuncunun temsilcisi de görüşme için İstanbul'a davet edildi. Sambacı'nın devre arası ayrılık ihtimali dillendirilmeye başlandı.

BİR İSTİFA DAHA
G.Saray'da yönetim kurulunda Rezan Epözdemir ve Köksal Ünlü'nün istifalarının ardından bir veda daha geldi. 19 Ağustos'ta G.Saray Spor Kulübü Kurumsal İletişim Direktörü olarak göreve başlayan Ahu Özyurt dün şu mesajla veda etti: "Sayın Başkan Burak Elmas'ın davetiyle gelmiştim. Galatasaray'a hizmet onurdur ve unvan gerekmez. Her dakikası için bütün çalışma arkadaşlarıma minnettarım. Hatam olduysa affola."

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Marcao için hedef 20 milyon €
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