Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Önderin izinde
Giriş Tarihi: 24.12.2021

Önderin izinde

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Önderin izinde

Kaptırdığı topla Ndiaye’nin gol atmasına neden olan Oğuzhan, Larin’e asist yaparak kendini affettirdi. Ghezzal, ceza sahası dışından nefis vuruşuyla galibiyeti getirdi. Rosier 81’de Kartal’ı 10 kişi bıraktı

Ersin, gerek kurtarışları gerekse çıkardığı penaltıyla galibiyette başrol oynadı
Siyah-beyazlılar maçın başında şok golle geriye düşerken ilk bölümde de Göztepe karşı pozisyonlar verdi. Orta sahada Oğuzhan ve Pjanic'in pas organizasyonlarına Ghezzal da eşlik edince üretkenlik arttı ve Larin'e sunulan fırsat beraberliği getirdi. Maçın kırılma anı Ersin'in, Soner'e penaltıda geçit vermemesi oldu. İkinci yarıda baskıyı artıran siyah-beyazlı ekip, Ghezzal'ın şık golüyle öne geçti ve kontrolü de eline aldı. 81'de Rosier'in atılması son bölümde işleri bozdu ancak gecenin kahramanlarından Ersin, Göztepe'ye geçit vermeyip 3 puanda başrol oynadı. Göztepe karşılaşma boyunca 2, Beşiktaş ise 1 kez direk engeline takıldı.

'BEŞİKTAŞ RUHUNU YAKALADIK'
ÖNDER KARAVELI, seyircinin kendisine gösterdiği sevgi için "Neredeyse beni ağlatacaktı. Hatta birkaç damla gözyaşı da geldi, onları sildim" derken maç için şunları söyledi: "Göztepe bizi hataya zorlayınca karşılaşmaya gol yiyerek başladık. Beşiktaş'a ait hiçbir zaman vazgeçmeyen karakteri ve ruhu yeniden yakalıyoruz. İkinci yarıda üstünlüğü ele geçirdik ve ikinci gol zamanlama açısından çok iyi bir anda geldi. Ancak neredeyse Kayserispor ve Fenerbahçe maçının toplamı kadar kalemizde gol pozisyonu gördük. Bunu gözden geçirmemiz ve çalışmamız gerekiyor. Sağ bekte bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ters ayaklı olmasına rağmen Umut bu pozisyonda daha önce oynamış. Atiba da var. Mutlaka bir oyuncu ayarlarız."



GURUR GÖZYAŞLARI
Önder Karaveli, siyah-beyazlı taraftarların kendisine olan sevgisi nedeniyle duygu dolu anlar yaşadı. Maç sonu tribünleri selamlayan Karaveli, gözyaşlarına hakim olamadı.

EVİN ÇOCUĞU!
Cyle Larin, bu sezon attığı 6 golü de Vodafone Park'ta buldu. Beşiktaş, bu maçlarda 4 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Kanadalı yıldız tek asistini ise deplasmanda 3-2 kazanılan Antalya karşılaşmasında yaptı. Bu arada Larin Şampiyonlar Ligi gruplarındaki tek golünü yine Vodafone Park'ta kaydetmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den dolardaki sert düşüşle ilgili açıklama: Faizcilere tokat gibi yanıt oldu
Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş vahşi pitbull saldırısına uğramıştı! Acılı baba konuştu!
Bolu'da göz doktoru saldırıya uğramıştı! Bakan Koca tutuklandığını duyurdu!
Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıkladı! Önder Karaveli ile devam edilecek mi?
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Yüzlerce terör örgütü mensubunun mal varlıkları donduruldu
Son dakika | Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor: İstanbul beyaz büründü
İngiltere'de mide bulandıran olay! Ünlü restoran zincirindeki ürün görenleri şaşkına çevirdi
Son dakika: 23 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Soru yazının sonunda
Son dakika: Kartal geriden gelip kazandı! Önder Karaveli geldi, Beşiktaş çıkışa geçti
ARKADAŞINA GÖNDER
Önderin izinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA