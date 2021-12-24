Önderin izinde

Kaptırdığı topla Ndiaye’nin gol atmasına neden olan Oğuzhan, Larin’e asist yaparak kendini affettirdi. Ghezzal, ceza sahası dışından nefis vuruşuyla galibiyeti getirdi. Rosier 81’de Kartal’ı 10 kişi bıraktı
Ersin, gerek kurtarışları gerekse çıkardığı penaltıyla galibiyette başrol oynadı Siyah-beyazlılar maçın başında şok golle geriye düşerken ilk bölümde de Göztepe karşı pozisyonlar verdi. Orta sahada Oğuzhan vePjanic'in pas organizasyonlarınaGhezzal da eşlik edince üretkenlikarttı ve Larin'e sunulan fırsatberaberliği getirdi.Maçın kırılma anı Ersin'in, Soner'e penaltıda geçit vermemesi oldu. İkinci yarıda baskıyı artıran siyah-beyazlı ekip, Ghezzal'ın şık golüyle öne geçti ve kontrolü de eline aldı. 81'de Rosier'in atılması son bölümde işleri bozdu ancak geceninkahramanlarından Ersin, Göztepe'yegeçit vermeyip 3 puanda başrol oynadı.Göztepe karşılaşma boyunca 2, Beşiktaş ise 1 kez direk engeline takıldı.
'BEŞİKTAŞ RUHUNU YAKALADIK'
ÖNDER KARAVELI, seyircinin kendisine gösterdiği sevgi için "Neredeyse beni ağlatacaktı. Hatta birkaç damla gözyaşı da geldi, onları sildim" derken maç için şunları söyledi: "Göztepe bizi hataya zorlayınca karşılaşmaya gol yiyerek başladık. Beşiktaş'a ait hiçbir zaman vazgeçmeyen karakteri ve ruhu yeniden yakalıyoruz. İkinci yarıda üstünlüğü ele geçirdik ve ikinci gol zamanlama açısından çok iyi bir anda geldi. Ancak neredeyse Kayserispor ve Fenerbahçe maçının toplamı kadar kalemizde gol pozisyonu gördük. Bunu gözden geçirmemiz ve çalışmamız gerekiyor. Sağ bekte bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ters ayaklı olmasına rağmen Umut bu pozisyonda daha önce oynamış. Atiba da var. Mutlaka bir oyuncu ayarlarız."
GURUR GÖZYAŞLARI Önder Karaveli, siyah-beyazlı taraftarların kendisine olan sevgisi nedeniyle duygu dolu anlar yaşadı. Maç sonu tribünleri selamlayan Karaveli, gözyaşlarına hakim olamadı.
EVİN ÇOCUĞU! Cyle Larin, bu sezon attığı 6 golü de Vodafone Park'ta buldu. Beşiktaş, bu maçlarda 4 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Kanadalı yıldız tek asistini ise deplasmanda 3-2 kazanılan Antalya karşılaşmasında yaptı. Bu arada Larin Şampiyonlar Ligi gruplarındaki tek golünü yine Vodafone Park'ta kaydetmişti.