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Giriş Tarihi: 24.12.2021

Penaltı kurtarmak Ersin’in işi!

Penaltı kurtarmak Ersin’in işi!
ERSIN Destanoğlu, bu sezon kalesine kullanılan 3 penaltıdan 2'sini kurtardı. Tribünler, genç eldivene büyük sevgi gösterisinde bulundu. Ersin maçın ardından yaptığı açıklamada, "Son dakikalar zordu. 55'ten sonra ağrım oldu. Ama elimden geleni yaptım. Beşiktaş'ın gençlerine sahip çıkması çok değerli. Özkaynak oyuncuları olarak A takımda oynamak ve elimizden geleni yapmak bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan 256 gün sonra
11 maçlık aranın ardından ilk 11'de kendisine yer bulan Oğuzhan Özyakup, skora katkı anlamında 256 günlük suskunluğuna da son verdi. Larin'e asist yapan tecrübeli futbolcu, bundan önce 11 Nisan 2021 tarihinde oynanan ve Beşiktaş'ın deplasmanda 4-2 kazandığı Erzurumspor karşılaşmasında attığı golle skora etkide bulunmuştu. Oğuzhan bundan önce son asistini ise 6 Ocak 2021'de (353 gün) yapmıştı.

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Penaltı kurtarmak Ersin’in işi!
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