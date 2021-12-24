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Giriş Tarihi: 24.12.2021 16:13

Premier Lig'de Burnley-Everton maçı da ertelendi

AA
Premier Lig’de Burnley-Everton maçı da ertelendi

İngiltere Premier Lig'de Burnley-Everton maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Omicron varyantının hızla yayılmasının ardından takımlardaki Kovid-19 vakaları nedeniyle son dönemde birçok karşılaşmanın ertelendiği İngiltere Premier Lig'de, bu halkaya bir maç daha eklendi. Yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan oyuncular ve sakatlıkların fazlalığı nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Everton'dan gelen erteleme talebinin, kabul edildiği belirtildi.

Burnley ile Everton arasında 26 Aralık Pazar günü oynanması planlanan karşılaşma, ileri bir tarihte oynanacak. Aynı gün oynanması planlanan Liverpool-Leeds United ve Wolverhampton Wanderers-Watford maçları da takımlardaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti.

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Premier Lig'de Burnley-Everton maçı da ertelendi
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