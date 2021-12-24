Son dakika: Kulüpler Birliği’nden TFF ve Temsilciler Kurulu Başkanı açıklaması

Son dakika haberi... Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı Maslak Ofisi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda ekonomik durumlar, yayın hakları ihalesi ve hakem hataları gündeme geldi.

Toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas da katıldı. Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Ahmet Ağaoğlu'nun sözleri...

"200 BİN EURO'YU DAHİ KARŞILAYAMAYACAK TAKIMLARIMIZ VAR"

"Ekonomik konuların gündemde olduğu bir Kulüpler Birliği toplantısı oldu. Geçtiğimiz birkaç ay içinde kurdaki dalgalanmaların kulüplerin ekonomisine olan etkilerini detaylı olarak konuştuk. Azalan yayın gelirleri, seyirci hasılatının ciddi şekilde azalması, ürün satışının yok denecek kadar az olması sebebiyle özellikle Anadolu kulüplerimiz, finansal olarak çok zor durumdalar. Anadolu kulüplerimizin geneline baktığımızda 200 bin Euro'yu dahi karşılayamayacak takımlarımız var. Anadolu futbolunu her anlamda büyük takımlarla mücadele edebilecek bir seviyeye taşıyamadığımız takdirde Türk futbolunun Avrupa'da başarılı olmasını beklemek, hayalperestliğin ötesine geçmez. Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olarak, Anadolu kulüplerimize yardımcı olacağımızın sözünü verdik.



"NİHAT ÖZDEMİR'DEN SÖZÜNÜ İVEDİLİKLE YERİNE GETİRMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Harcama limitleri TL üstünden tahsis ediliyor ancak ödemelerin %80'i euro bazında olduğu için oradaki boşluğun ne şekilde giderileceği konusunu da ivedilikle çözüme kavuşturmamız gerekiyor. TFF'nin, sezon başında naklen yayın gelirinin indirimli olarak imzalanması neticesinde kulüplere verdiği 300 milyon liralık bir destek sözü vardı. Sayın Başkan Nihat Özdemir'in bu sözünü ivedilikle yerine getirmesini talep ediyoruz. Hangi şartlarda göreve geldiğimizi insanlar unutmuş olabilir. Oyuncularına 7 aydır maaş ödemeyen, yaklaşık 40 milyon Euro maaşlı oyuncu kadrosu, 130'un üstünde hacizde olan icra davası, FIFA'da 32 dosya, transfer yasağı... Fiziki olarak batmıştı aslında.



"TEMSİLCİLER KURULU BAŞKANI İLE ORTAYA ATILAN CİDDİ İDDİALAR VAR"

Temsilciler Kurulu Başkanı ile ilgili ortaya atılan iddialar var. Bunlar çok ciddi iddialar. Bu akşam TFF Başkanı ile görüşeceğiz. Bu iddialarda herhangi bir doğruluk varsa Türk futboluna zarar verir. Doğruluk yoksa gündemden düşürülmesi bizim talebimiz olacaktır. Bu kadar sıkıntılı bir süreç yaşanırken, hakemlerimizin biraz daha dikkatli, sıkıntılardan uzak ve tartışılmaya meydan vermeyecek şekilde maç yönetmeleri, her başkanın talebi. Üzülerek takip ediyoruz ki, bazı maçlarda hakem kararları tartışmaya açık.