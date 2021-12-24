Trabzonspor’da hedef Fenerbahçe’nin rekorunu kırmak

FENERBAHÇE'Yİ İLK YARI TAMAMLANMADAN YAKALADI

Süper Lig'in ilk yarıları baz alınarak yapılan araştırmada 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe 45 puan toplayarak, ilk yarılar itibarıyla en yüksek puanı almıştı. Bordo-mavililer, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup ederek puanını 45'e çıkardı ve sarı-lacivertlilerin söz konusu sezonda elde ettiği en yüksek puanı ilk yarının bitimine bir hafta kala yakaladı.





Trabzonspor, İstanbul temsilcisi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak ilk yarının bitimiyle puanını 48'e çıkarmanın yanı sıra ilk yarılarda en çok puan toplayan takım unvanına da sahip olacak.



GEÇTİĞİMİZ SEZON BEŞİKTAŞ 44 PUAN TOPLAMIŞTI

Geçtiğimiz sezon 21 takımın mücadele ettiği Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş, oynadığı 20 maçta 44 puanı hanesine yazdırmıştı. 1995-96'da Trabzonspor 44, 1996-97'de Galatasaray 44, 1988-89'da Beşiktaş 44, 1987-88'de Galatasaray 43 puan toplayarak sezonların ilk yarıları itibarıyla en yüksek puan toplayan ekipler olmuştu.