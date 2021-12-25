3 büyükler için Avrupa bile tehlikede!

SORU: Trabzonspor’un zirvede farkı koruduğu, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kayıp yaşadığı, Beşiktaş’ın geriden gelip kazandığı haftayı değerlendirir misiniz?
GÜRCAN BİLGİÇ: Son hafta öncesindeki tek gerçek; Trabzonspor'un önünü sonuna kadar açması oldu. Büyüklerin Avrupa kupalarına gitmesinin bile tehlikeye girdiğini görüyoruz. Başakşehir'in çıkışı ile birlikte, son hafta Trabzonspor ile olan maçı 'final' havasına girdi. Pereira,Ali Koç derken, son maçtaki halleriile F.Bahçe'nin yıldızları da topunağzına geldi. Önder Karaveli yerini sağlamlaştırdı ama Fatih Terim eğer işleri düzeltemezse onu tartışmaya başlarız. ALİ GÜLTİKEN: Trabzonspor, net bir şekilde yoluna devam ediyor. Diğerlerininne yaptığı ile ilgilenmiyor. Bu sürecin bir engelle karşılaşmasının söz konusu olmadığını performansı ile ortaya koyuyor. Diğer takımlar kendi krizlerinin içinden çıkabilmek adına yeni bir gündem belirleme sürecine gidiyor. Şu anda kendini bu sürecin dışına çıkarabilen takım da son 3 maçta 7 puan alan Beşiktaş oldu. İSKENDER GÜNEN: Tüm ipler Trabzonspor'un elinde. Sezon başından beri mükemmel bir performans gösterdiler. Beşiktaş yeni hocasıyla nereye kadar çıkış yapabilir, onu kestirmek mümkün değil. Her sezon şampiyonluk yarışının içerisinde olan İstanbul'un 3 büyük takımının yerinde bu sezon lidereen yakın Konyaspor,Başakşehir, AdanaDemirspor ve Hataysporgibi takımlar var. Ama en büyük gerçek Trabzonspor ile aralarında oluşan puan farkı.
FENERBAHÇE'DE YILDIZLARIN SORUNU VİTOR PEREİRA DEĞİLDİ ÖMER ÜRÜNDÜL: Trabzonspor, kapasitesinin üstünde oynayan Altay karşısında beklenen futbolu oynamasa da son anlarda attığı golle maçı kazanmayı bildi. Yenik durumdan maçı galip bitirmek önemliydi. G.Saray'daki düşüş devam ediyor. G.Saray'a çok kötü oynadı denmez ve puansız döndü Adana'dan. Ligde de 12. sıraya düşmesi kimsenin beklediği bir tablo değildi. G.Saray'ın artık iki hedefi var; biriAvrupa kupası, diğeri de Avrupa'yagidebilmek için Ziraat TürkiyeKupası'nı kazanmak. Beşiktaş, Göztepe'yi zor da olsa yendi. Bilhassa da 3 maçta da skor dezavantajından dönmeleri önemliydi. F.Bahçe'de tam bir şok yaşanıyor.Takım sezon başından beri iyigitmiyor. Pereira'nın takımın yapısına uymayan sistemde ısrar etmesi, daha da önemlisi kadroyla gereğinden fazla oynaması sorunlardı. Ama kabul edilemeyecek bir durum var; medyanın büyük çoğunluğu bir konuda birleşti, 'Pereira'nın yıldız futbolcularla arası kötü, takımı olumsuz etkiliyor bu durum' dediler. O zaman nebeklenirdi, Karagümrük karşısındazihinsel olarak rahatlayan kalitelifutbolcular artı bir performansgösterecekler... Ama tam tersioldu. 60 dakika 9 kişilik takıma gol atamadılar. Bu da sorunun Pereira olmadığını, yıldızların fizik güçlerinin günümüz futboluna ters düştüğünü gösterdi.
GALATASARAY'IN TRANSFER POLİTİKASI TAMAMEN İFLAS ETTİ
LEVENT TÜZEMEN: Avrupa sonrası Beşiktaş lige başarıyla döndü. Özellikle geridengelip maç kazanmakfutbolcuların özgüvenini yükseltir. Beşiktaş, hocası Önder Karaveli ile ışıldamaya devam ediyor. F.Bahçe aynıtas aynı hamam. Pereira sonrası oyuncular, 'Maçı kazanıp kendimizi affettirelim' anlayışına bile bürünmemişler. G.Saray'da kriz devam ediyor. Teknik heyet, yönetim ve scout ekibinin transfer politikasının iflas ettiği Adana'da belgelendi. Yunus, Emre Akbaba ve kaleci Okan kendi takımlarında performanslarıyla göz dolduruyor, Morutan ve Berkan oyun olarak yerlerde sürünüyor. G.Saray'ın devrearasında tecrübeli veakıllı oyunculara ihtiyacıvar. Bir kaleci de şart. Her hafta kadrosu eksilen Trabzonspor, kötü oynadığı maçları kazanmasını biliyor. Devre arası Trabzonspor'a ilaç gibi gelecektir. Gervinho'nun yerine Kouassi alındı. Edgar Ie'nin yerine de bir stoper almak zorundalar. Sonuçta TrabzonsporAbdullah Avcı'nın takımı olarakhaklı olarak liderlikte oturuyor.
KİMSE BOŞA HAYAL KURMASIN! BÜLENT TİMURLENK: Trabzonspor son haftaya toplam 9 puan farkla giriyor. Sakatlık haberleri arka arkaya geldi ama bunun transfer dönemine rast gelmesi tek olumlu tarafı. ÖnderKaraveli,Beşiktaş'ınkimyasınıdeğiştirdi. Aklı başında olmayan, öz güvenini yitirmiş kadro şimdi bir galibiyet serisi yakalamaya çalışacak. Ama ligin en zor deplasmanlarından biri olan Konya'ya Rosier'siz gidecekler. G.Saray'ın problemi Taylan ve Cicaldau varken de orta saha. Şimdi onlar yokken de 'eksikler' tabirini kullanmak doğru değil. Takımın kafasını kaldırabilmesiiçin yapacağı tek şey gol atmak,bunu da uzunzamandır unuttular. Ligdeki bu gidişatla Avrupa için de hayal kurmanın manası yok. F.Bahçe bir anönce teknikdirektörünü bulmalı. Crespo'nun Karagümrük maçında kenarda bırakılması önemli bir soru işareti. 11'i kim yapıyorsorusunun cevabı, F.Bahçe'nin Malatya maçından alacağı sonuçtan daha önemli.