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Giriş Tarihi: 25.12.2021 13:28 Son Güncelleme: 25.12.2021 13:32

57 yıl sonra karşı karşıya geliyorlar! Kasımpaşa'nın konuğu Altay

57 yıl sonra karşı karşıya geliyorlar! Kasımpaşa’nın konuğu Altay

Süper Lig'de ilk yarının son hafta maçları oynanıyor. Ligin geride kalan diliminde 12 puan toplayan ve son sırada yer alan Kasımpaşa, 18 puanla 16. durumda olan Altay'ı konuk ediyor. Saat 13.30'da başlayan karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalıyor. Altay ve Kasımpaşa, Süper Lig'de 11. kez karşı karşıya geliyor. İki takım 57 yıl sonra ilk kez bir Süper Lig müsabakası oynuyor.

Süper Lig'in 19. haftasında Altay, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 13.30'da başladı. Bu maçla beraber iki takım Süper Lig'de 11. kez karşı karşıya geldi.

Süper Lig'in kurulduğu ilk sezon olan 1959/1960 sezonunda ilk karşılaşmalarını oynayan iki takım arasında bugüne kadar 10 maç oynandı. Bu maçlarda Altay 5, Kasımpaşa ise 2 kez gelip geldi. 3 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı.

Söz konusu müsabakalarda Altay 12 kez gol sevinci yaşarken, Kasımpaşa 6 kez fileleri havalandırdı.

57 YIL ARANIN ARDINDAN

Süper Lig'de son olarak 1963-1964 sezonunda karşılaşan iki takım, o sezon Kasımpaşa'nın ve daha sonraki senelerde Altay'ın da küme düşmesi sebebiyle beraber bir daha Süper Lig'de karşı karşıya gelememişti.

2000'li yıllarda TFF 1. Lig'de rekabet etmeye başlayan iki takım, son olarak 2008-2009 sezonunda oynanan play-off yarı final karşılaşmasında karşılaşmış ve bu maçta Kasımpaşa, Altay'ı penaltılarla 5-3 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.

İLK 11'LER...

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hajradinovic, Ouanes, Donk, Eysseric, Ahmet Engin, Evren Elmalı, Brecka, Mehmet Feyzi, Doğucan, Umut Bozok.

Altay: Lis, Poko, Cebrail, Kazımcan, Naderi, Pinares, Björkander, Zeki, Kappel, Thiam, Paixao.

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KASIMPAŞA 0-0 ALTAY

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57 yıl sonra karşı karşıya geliyorlar! Kasımpaşa'nın konuğu Altay
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