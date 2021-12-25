57 yıl sonra karşı karşıya geliyorlar! Kasımpaşa’nın konuğu Altay

57 YIL ARANIN ARDINDAN

Süper Lig'de son olarak 1963-1964 sezonunda karşılaşan iki takım, o sezon Kasımpaşa'nın ve daha sonraki senelerde Altay'ın da küme düşmesi sebebiyle beraber bir daha Süper Lig'de karşı karşıya gelememişti.

2000'li yıllarda TFF 1. Lig'de rekabet etmeye başlayan iki takım, son olarak 2008-2009 sezonunda oynanan play-off yarı final karşılaşmasında karşılaşmış ve bu maçta Kasımpaşa, Altay'ı penaltılarla 5-3 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.

İLK 11'LER...

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hajradinovic, Ouanes, Donk, Eysseric, Ahmet Engin, Evren Elmalı, Brecka, Mehmet Feyzi, Doğucan, Umut Bozok.

Altay: Lis, Poko, Cebrail, Kazımcan, Naderi, Pinares, Björkander, Zeki, Kappel, Thiam, Paixao.

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