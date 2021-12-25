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Giriş Tarihi: 25.12.2021 13:40

7 maçtır kazanamayan Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor!

7 maçtır kazanamayan Galatasaray’ın konuğu Antalyaspor!

Son dakika...Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son 7 maçı kazanamayan ve lider Trabzonspor'un 21 puan gerisine düşen sarı-kırmızılı takım, hem galibiyet hasretine son vermek hem de devre arasına moralli girmek istiyor. Nuri Şahin yönetiminde iyi bir grafik yakalayan Akdeniz ekibi ise kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Fatih Terim bugün de takımının başında olamayacak. Deneyimli hocanın 6 maçlık cezası bugün sona erecek. Galatasaray-Antalyaspor müsabakasının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Son dakika...Geride kalan 18 haftada taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısını kazanarak noktalamak istiyor. Çıktığı son 7 maçtan galip ayrılamayan Aslan, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak.

Ligde geride kalan 18 maçta altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 24 puanla 12. sırada girdi. Galatasaray, ilk yarının son haftası öncesinde 45 puanlı lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde yer alıyor.

Akdeniz temsilcisi ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi gördü. 22 puan toplayabilen Antalyaspor, 14. sırada yer buldu.

TERİM'İN CEZASI BİTECEK

Cezası nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında da saha kenarında olamayacak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasını tamamlayacak. Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde ihraç edilen Terim, farklı gerekçelerle toplamda 6 maç ceza aldı.

Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor, Başakşehir ve Adana Demirspor müsabakalarını tribünden takip etmek zorunda kalan deneyimli hoca, bugün de takımının başında yer alamayacak. Terim'in yerine yardımcıları Necati Ateş ile Selçuk İnan takımı yönetecek. Terim, 20. haftadaki GZT Giresunspor müsabakasıyla sahalara dönecek.

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmada 6 futbolcusundan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle yararlanamıyor. Kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne, Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sarı kart cezalıları Alexandru Cicaldau ile Taylan Antalyalı da sahaya çıkamayacak.

BEŞ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı oyuncular Marcao, DeAndre Yedlin, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 20. haftadaki GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

GALİBİYETİ UNUTTU

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakada galibiyet elde edemedi. Ligdeki son galibiyetini 11. haftada sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek alan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 7 karşılaşmada 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Bu süreçte 5 gol atabilen Galatasaray, kalesindeki 9 gole engel olamadı.

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7 maçtır kazanamayan Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor!
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