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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Abdullah Avcı öğrencisine karşı

Abdullah Avcı öğrencisine karşı
Süper Lig'in açık ara farkla lideri Trabzonspor, zirve yarışındaki rakiplerinden Medipol Başakşehir'i bugün Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde ağırlayacak. Karşılaşmanın, iki takımın teknik direktörleri açısından ayrı bir anlamı var. Bordo-mavililerin tecrübeli çalıştırıcısı Abdullah Avcı, eski takımı Başakşehir'de (2015-19) futbolcusu olan Emre Belözoğlu ile ilk kez teknik adam olarak rakip olacak. Ayrıca Fırtına, Belözoğlu ile 10 maçını da kaybetmeyen (8G/2B) Başakşehir karşısına rotasyonla çıkacak. Son olarak Edgar Ie ve Hugo'dan sakatlıkları nedeniyle mahrum kalan Trabzonspor'un stoperleri Hüseyin Türkmen ve Denswil olacak. Orta sahada ise Hamsik ile birlikte Dorukhan- Bakasetas ikilisi görev yapacak.

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Abdullah Avcı öğrencisine karşı
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