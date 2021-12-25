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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Ağrılarına rağmen zirve yine Josef’in

Ağrılarına rağmen zirve yine Josef’in
Josef de Souza geçtiğimiz sezondan bu yana maçların büyük çoğunluğunda en çok koşan iki futbolcudan biri olurken Göztepe maçında da bu değişmedi. Üstelik kasık ağrılarına rağmen… Göztepe karşısında sahada ayak basmadık yer bırakmayan Brezilyalı yıldız, 11.1 kilometre koşu mesafesiyle bu alanda zirvede yer aldı. Deneyimli isim bu azmini, "Fedakârlık yapmadan başarılı olmak imkansız" sözleriyle ifade etti.

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Ligde 17 maçta ter döken Josef 3 gol atarken, Beşiktaş'ın en golcü orta saha oyuncusu durumunda bulunuyor.

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Ağrılarına rağmen zirve yine Josef’in
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