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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Aslan’ın hedefi Yusuf Yazıcı

MEHMET ÖZCAN
Aslan’ın hedefi Yusuf Yazıcı

Lille’de yeterli süre bulamayan ve Milli Takım’daki yerini de kaybeden yıldız oyuncu, Galatasaray’a gelmeye sıcak bakıyor. Aslan, Gedson&Yusuf ikilisini birlikte oynatıp 2022’de takımın çehresini değiştirmek istiyor

Devre arasında transfer operasyonunun sinyallerini veren Galatasaray'ın ilk hedefi Yusuf Yazıcı... Ara dönemde özellikle orta sahayı güçlendirmek için adım atmak isteyen teknik heyet, Gedson Fernandes'in yanı sıra Yusuf'u da liste başına aldı. Lille'de bu sezon düzenli oynama fırsatı bulamayan 24 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'daki formasını da kaybetti ve ocak ayında ayrılması gündemde. Kerem Aktürkoğlu dışında hücum oyuncularından beklediği skor katkısını alamayan Fatih Terim'in, Yusuf'u istediği öğrenilirken, hücum hattının farklı mevkilerinde oynaması da bu istekte önemli bir nokta. Ancak bu transferin gerçekleşmesi Trabzonspor'a bağlı.

20 MİLYON EURO TAZMİNATI VAR
Bordo-mavili kulübün izni olmadan Yusuf, Türkiye'de başka bir takıma giderse 20 milyon Euro tazminat maddesi bulunuyor. Lille ile görüşmelere başlamaya hazırlanan Galatasaray cephesi önce Trabzonspor'dan izin almaya çalışacak. Bordo-mavililer olumlu dönüş yaparsa, sarı-kırmızılılar Yusuf Yazıcı için tüm şartları zorlayacak.

2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
17.5 milyon Euro bedelle Lille'e giden Yusuf'un piyasa değeri şu anda 15 milyon Euro.
Bu sezon Fransız ekibinde 15 maçta görev alan milli oyuncu sadece 5 kez ilk 11'de şans buldu.
Yusuf Yazıcı, bu sezon takımı Lille'e 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayabildi.
24 yaşındaki oyuncu Ay-Yıldızlı formayı 38 kez sırtına geçirdi.
6 Ağustos 2019'da Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'nın 30 Haziran 2024'e kadar kontratı bulunuyor.
Lille'de toplam 88 maçta oynayan yıldız futbolcunun 16 gol ve 10 asisti bulunuyor.

Bülent TİMURLENK
ANLAMLI BİR TRANSFER OLMAZ
Galatasaray'da Diagne sakat, Mostafa Afrika Kupası'na gidecek, Halil ile olmayacağı ortada. Bir santrfora ihtiyaçları var. Ama önce iki iyi orta sahaya gereksinimi var ve hatta iyi bir kaleciye. Bu listede Yusuf Yazıcı'nın oynadığı mevki ve bu sezonki gidişatına bakılırsa anlamlı bir transfer olmaz. Lille ondan para kazanmak istiyor, kiralık getirdiğiniz bu oyuncuyu satın alamayacağınıza göre nasıl faydalanacaksınız? Lille'de teknik adam değişimi sonrasında Yusuf Yazıcı takım değiştirmek zorunda. Trabzonspor'da A.Ömür ve Bakasetas'ı yedeklemek üzere düşünülebilirdi ama artık Avcı'nın da önceliği stoper ve sol bek olacak. İtalya'dan gelen Van Aanholt-Vedat takas haberleri zor da olsa iki kulüp açısından mantıklı duruyor. Üstelik Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a para kazandırmış olmasına rağmen kiralık olarak G.Saray'a gelirse yetiştiği camiadan büyük tepki görür. Bu baskıyı da kaldıramaz...

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