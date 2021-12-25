Bu iddiaların takipçisiyiz

Kulüpler Birliği dün toplanırken Başkan Ahmet Ağaoğlu, Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği ile TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı hakkında çıkan iddialarla ilgili konuştu. Ağaoğlu, "Bunlar çok ciddi iddialardır ve araştırılması gerekir. KulüplerBirliği olarak bu konununtakipçisi olacağız.Federasyonumuzunatacağı adım, alacağı önlemlerinne olacağı konusunda federasyonbaşkanımızla görüşmeyapacağız. Bu iddialarda doğrulukpayı varsa ülke futbolunaher boyutta zarar verir. Doğruluk yoksa gündemden düşürülmesi talebimiz olacaktır" dedi. Arıcı'nın ablasınınüzerine bahis bayisi olduğu ve ablasının oğullarının da faal olarak hakemlik yaptığı ileri sürülmüştü.
300 MİLYON TL'Yİ BEKLİYORUZ
Naklen yayın gelirlerinin azalması, seyirci gelirlerinin düşmesi ve kur değişimiyle Anadolu kulüplerinin finansal olarak çok zor durumda olduğunun da altını çizen Başkan Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayatını idame ettirmek zorunda olan bir kulübün maaş bütçesi 8-10 milyon Euro. Sayın TFF başkanımızın sezon başında naklen yayın gelirinin indirimli olarak imzalanması neticesinde kulüplerimize 300 milyon TL'lik destek sözü vardı. Sayın Nihat Özdemir'in bu sözünü ivedilikle yerine getirmesini istiyoruz."