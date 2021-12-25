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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Bu iddiaların takipçisiyiz

Bu iddiaların takipçisiyiz

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı ile ilgili iddialara cevap verdi: “Bu konunun takipçisi olacağız. Doğruluk payı varsa ülke futboluna zarar verir”

Kulüpler Birliği dün toplanırken Başkan Ahmet Ağaoğlu, Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği ile TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı hakkında çıkan iddialarla ilgili konuştu. Ağaoğlu, "Bunlar çok ciddi iddialardır ve araştırılması gerekir. Kulüpler Birliği olarak bu konunun takipçisi olacağız. Federasyonumuzun atacağı adım, alacağı önlemlerin ne olacağı konusunda federasyon başkanımızla görüşme yapacağız. Bu iddialarda doğruluk payı varsa ülke futboluna her boyutta zarar verir. Doğruluk yoksa gündemden düşürülmesi talebimiz olacaktır" dedi. Arıcı'nın ablasının üzerine bahis bayisi olduğu ve ablasının oğullarının da faal olarak hakemlik yaptığı ileri sürülmüştü.

300 MİLYON TL'Yİ BEKLİYORUZ
Naklen yayın gelirlerinin azalması, seyirci gelirlerinin düşmesi ve kur değişimiyle Anadolu kulüplerinin finansal olarak çok zor durumda olduğunun da altını çizen Başkan Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayatını idame ettirmek zorunda olan bir kulübün maaş bütçesi 8-10 milyon Euro. Sayın TFF başkanımızın sezon başında naklen yayın gelirinin indirimli olarak imzalanması neticesinde kulüplerimize 300 milyon TL'lik destek sözü vardı. Sayın Nihat Özdemir'in bu sözünü ivedilikle yerine getirmesini istiyoruz."

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