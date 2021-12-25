FİKRET ORMAN'IN İHRAÇ EDİLMESİ İÇİN VERİLEN ÖNERGE KABUL EDİLDİ



Beşiktaş Kulübü dün yaptığı açıklamada, 2009 ve 2019 yılları arasında 102 milyon Euro'luk istisnai bir durum olduğunu açıklamıştı. Fikret Orman mali ve idari yönden ibra edilmezse Beşiktaş mevcut yönetimi hukuki yolları başlatması gerekiyor. Eğer o yollar başlatılırsa Beşiktaş'ın maddi kayıpları ve yönetimsel hataları sebebiyle Fikret Orman yargı karşısında hesap verecek.

Bu arada Beşiktaş Divan Kurulu'na Fikret Orman'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevki için verilen 114 imzalı önerge oy çokluğu ile kabul edildi.