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Giriş Tarihi: 25.12.2021 11:11 Son Güncelleme: 25.12.2021 11:45

Beşiktaş İdari ve Mali Genel Kurulu'nda Fikret Orman için ihraç talebi! İbra edilecek mi?

Beşiktaş İdari ve Mali Genel Kurulu’nda Fikret Orman için ihraç talebi! İbra edilecek mi?

Beşiktaş'ın 2019 yılı genel kurulu bugün gerçekleştiriliyor. Beşiktaş Kulübü dün yaptığı açıklamada, 2009 ve 2019 yılları arasında 102 milyon Euro'luk istisnai bir durum olduğunu açıklamıştı. Yapılan oylama sonucunda Fikret Orman yönetimi mali ve idari yönden ibra edilmezse, Beşiktaş mevcut yönetimi hukuki yolları başlatabilir. Bu durumda Beşiktaş'ın maddi kayıpları ve yönetimsel hataları sebebiyle Fikret Orman yargı karşısında hesap verecek. Bu arada Beşiktaş Divan Kurulu'na Fikret Orman’ın kesin ihraç talebiyle disipline sevki için verilen 114 imzalı önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

Beşiktaş'ın 2019 yılı genel kurulu bugün gerçekleştiriliyor. Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'ndeki iki toplantı saat 10.00'da başladı. Toplantıda 01/01/2019 - 12/05/2019, 12/05/2019 - 20/10/2019 ve 10-20/10/2019 - 31/12/2019 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulları ayrı ayrı ibraya sunulacak.

FİKRET ORMAN'IN İHRAÇ EDİLMESİ İÇİN VERİLEN ÖNERGE KABUL EDİLDİ

Beşiktaş Kulübü dün yaptığı açıklamada, 2009 ve 2019 yılları arasında 102 milyon Euro'luk istisnai bir durum olduğunu açıklamıştı. Fikret Orman mali ve idari yönden ibra edilmezse Beşiktaş mevcut yönetimi hukuki yolları başlatması gerekiyor. Eğer o yollar başlatılırsa Beşiktaş'ın maddi kayıpları ve yönetimsel hataları sebebiyle Fikret Orman yargı karşısında hesap verecek.

Bu arada Beşiktaş Divan Kurulu'na Fikret Orman'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevki için verilen 114 imzalı önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

KPMG RAPORU AÇIKLANMIŞTI
Beşiktaş Kulübü, Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi KPMG'nin raporunu açıklamıştı. Siyah - beyazlılardan yapılan açıklama şu şekildeydi:

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan ve 2009-2019 yılları arasındaki dönemi kapsayan Özel Kapsamlı İnceleme Raporu 23.12.2021 tarihinde Kulübümüze teslim edilmiştir.

Anılan raporda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Bağlı Ortaklıkları için toplamda 102.200.434 EUR tutarında istisnai durum tespit edildiği görülmüştür (Gelir-Gider kayıtlarında yer alan tutarlar; TCMB tarafından evrak-kayıt tarihlerinde açıklanmış olan EUR alış kurları dikkate alınarak, Bilanço kayıtlarında yer alan tutarlar; TCMB tarafından 20.10.2019'da açıklanmış olan EUR alış kuru dikkate alınarak, belirli bir dönem içinde oluşan tutarlar ise; ilgili döneme ilişkin TCMB tarafından açıklanmış olan EUR alış kurları dikkate alınarak hesaplanmıştır).

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Beşiktaş İdari ve Mali Genel Kurulu'nda Fikret Orman için ihraç talebi! İbra edilecek mi?
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