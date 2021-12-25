Hesaplar açılıyor!

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Giriş Tarihi: 25.12.2021

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Beşiktaş’ın, bugün yapılacak İdari ve Mali Genel Kurulu’nda iki gündem maddesi var: 1- Fikret Orman’ın ibrası. 2- 1O yıllık mali incelemenin görüşülmesi

Beşiktaş'ta aylardır beklenen İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı bugün saat 10.00'da Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. 2019 yılında ekim ayı öncesinde başkanlık yapan Fikret Orman ve yönetimi idari ve mali açıdan ibraya sunulacak. Bir diğer önemli gündem maddesi de 2009-2019 dönemine ilişkin KPMG şirketi tarafından hazırlanan Özel Amaçlı İnceleme Raporu... Fikret Orman'ın ibra edilip edilmeyeceği camiadaki en büyük merak konularından. Orman daha önce Sportif A.Ş.'de ibra edilmemişti. Eski başkanın bugün yapılacak genel kurula katılıp, bir konuşma yapmayı planladığı öğrenildi. Yarın ise Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin ibra oylaması olacak.

'102 MİLYON EURO'LUK İSTİSNAİ DURUM VAR'
Beşiktaş dün resmi sitesinden bir açıklama yaptı. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 2009-2019 yılları arasındaki dönemi kapsayan Özel Kapsamlı İncelemi Raporu'nun, kulübe teslim edildiği duyuruldu. Beşiktaş'ta, 2009-19 arasında toplam 102 milyon 200 bin 434 Euro tutarında istisnai durum tespit edildiği bildirildi. Bu istisnai durumların içeriğinde ortalamanın üzerinde menajerlik ücreti, ultrason cihazının kaybı, oyunculara sözleşmede belirtilenden fazla uçak bileti alınması gibi konular bulunuyor.

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