Heyecanlandıran iddia: Terry-Lugano

Bilic’in 3 Ocak’ta İstanbul’da olması beklenirken Aston Villa’da antrenörlük yapan John Terry, Fenerbahçe için yazıldı
Fenerbahçe'de yeni hoca için papatya falı açılmaya başladı. Slaven Bilic en güçlü aday olarakmasada duruyor. Hatta Hırvat hocanın 3 Ocak'ta İstanbul'da olması beklenirken ortaya atılan son isim İngiliz futbolunun efsane kaptanı John Terry oldu. Aston Villa'da yardımcı antrenörlük yapan ve hayalinde birinci adamlık olan 41 yaşındaki Terry'nin Fenerbahçe'yi, sarı-lacivertlilerin eski stoperi Diego Lugano'yasorup bilgi aldığı iddia edildi. Terry, gelirse Lugano'nun da sportif direktörlüğe düşünüldüğü belirtildi.
Futbolculuğunda kupa koleksiyoneri olan Terry, 17 sene oynadığı Chelsea'de 5 Premier Lig, 5 FA Cup, 3 Carabao Cup, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Avrupa Ligi ve 2 İngiltere Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
SERGEN YALÇIN: FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMEDİM
Sarı-lacivertli takımla ismi anılan Sergen Yalçın'dan A Spor aracılığıyla açıklama geldi. Beşiktaş'ta sezonu iki kupayla kapattıktan sonra yaşanan düşüş üzerine Kartal'la yollarını ayıran 47 yaşındaki Yalçın, "Fenerbahçe'den teklif gelmedi. Yok öyle bir şey, ben şu anda yurt dışındayım" dedi.
ALEX SEZON SONUNU BEKLİYOR
Brezilya ekibi Sao Paulo'nun U20 takımını çalıştıran Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza, taraftarın rüyalarını süslüyor. Alex, Globo'ya yaptığı açıklamada gelecek planlarını şöyle özetledi: "A takımda veya bir başka takımda görev almak için acelem yok. Hiçbir şeye kestirme yoldan gitmekistemiyorum. Bu sezon bittiğindeSao Paulo ile oturupkonuşacağız."
SZALAİ İÇİN NOEL PAZARI!
La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe'nin stoperi Attila Szalai'yi manşetine taşıdı. "Noel pazarı" başlığı ile ana sayfadan verilen haberde Szalai ile Napoli'nin ilgilendiği iddia edildi. Napoli'nin iki savunmacısı Kostas Manolas'ın Olympiakos'a transferi, Kalidou Koulibaly'nin de Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal Milli Takımı ile mücadele edecek olmasından dolayı stoper arayışının hızlandığına vurgu yapıldı. Habere göre Genk'in 23 yaşındaki oyuncusu Jhon Lucumi ile Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki stoperi Szalai'nin listedeki iki isim olduğu ancak önceliğin Szalai'ye verildiği vurgulandı.