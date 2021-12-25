Minderden yeşil sahaya

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Almanya’nın amatör futbol takımı FC Obergrombach’ta lisans çıkarıp, 3 maçta stoper oynadı
Olimpiyat sonrası Almanya'da 2 aylık antrenman ve dinlenme süreci geçiren milli güreşçi Taha Akgül, FC Obergrombach takımında da 3 maça çıktı. Akgül, "Menajerimin kardeşiAlmanya'nın amatör liginde bir kasabatakımının teknik direktörü. Benim futbol sevgimi biliyor. 'Taha oynar mısın?' dedi. 'İhtiyacın varsa oynarım' dedim. Hemen lisans çıkardılar. Obergrombach takımında stoperde oynadım. 3 maç yaptım, 1 mağlubiyet 2 galibiyet aldık. İlk devre bitti, ikinciyarı için yine çağırdılar. Onlar için de reklam oldu, şampiyon güreşçi amatör kulüpte oynuyor. Futbolcuları eleştirirdim ama sahada olmak farklıymış" diye konuştu.