Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Minderden yeşil sahaya
Giriş Tarihi: 25.12.2021

Minderden yeşil sahaya

Minderden yeşil sahaya

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Almanya’nın amatör futbol takımı FC Obergrombach’ta lisans çıkarıp, 3 maçta stoper oynadı

Olimpiyat sonrası Almanya'da 2 aylık antrenman ve dinlenme süreci geçiren milli güreşçi Taha Akgül, FC Obergrombach takımında da 3 maça çıktı. Akgül, "Menajerimin kardeşi Almanya'nın amatör liginde bir kasaba takımının teknik direktörü. Benim futbol sevgimi biliyor. 'Taha oynar mısın?' dedi. 'İhtiyacın varsa oynarım' dedim. Hemen lisans çıkardılar. Obergrombach takımında stoperde oynadım. 3 maç yaptım, 1 mağlubiyet 2 galibiyet aldık. İlk devre bitti, ikinci yarı için yine çağırdılar. Onlar için de reklam oldu, şampiyon güreşçi amatör kulüpte oynuyor. Futbolcuları eleştirirdim ama sahada olmak farklıymış" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar: Türk Lirası mevduatlar 23,8 milyar liranın üzerinde arttı
Esenyurt'ta vahşet! Meryem Yılmaz internetten tanıştığı kişi tarafından 15 yerinden bıçaklandı!
Dövizdeki düşüş pompa fiyatlarına yansıdı! Bu geceden itibaren geçerli olacak!
Basit bir testle demans belirtilerini evde tespit etmek mümkün
Başkan Erdoğan: Biz ekonomik bağımsızlık için çalışıyoruz, TOBB ve ona bağlı kuruluşlar garip açıklamalar yapıyor
Galatasaray'a Polonyalı golcü! "Maaşı yüksek ama..."
Başkan Erdoğan'dan dolar manipülasyonu yapan Durmuş Yılmaz'a sert tepki: Cezasını çekecek
Fenerbahçeli Mergim Berisha'nın kız arkadaşı Vesa Vllasaliu çıldırdı! "Siz erkekler..."
Bahçeyi bırak, memleket toprağına bak!
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah'ın yeni takımı belli oldu! Ne Messi ne Ronaldo...
ARKADAŞINA GÖNDER
Minderden yeşil sahaya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA