Mohamed geldiği gibi gidiyor!

Galatasaray'da yılan hikâyesine dönen Mostafa Mohamed transferi mutlu sonla bitti. Sarı-kırmızılı kulüp, Mısırlı forvetin 31 Aralık'a kadar geçerliolan 4 milyon dolar satın alma opsiyonunukullandı. Zamalek'e resmi yazı gönderildi. Bonservisi alınan Mohamed, ocakta ise takımını yalnız bırakacak ve Afrika Uluslar Kupası'nın yolunu tutacak. 9 Ocak-6 Şubat2022 arasında Mısır Milli Takımı için ter dökecek 24 yaşındaki forvet; Giresun,Hatay, Kasımpaşa ve Trabzon maçlarını kaçıracak. Cezayir Milli Takımı'ndan davetalan Feghouli de Afrika kupası'na gidecek.
İTALYA'DA GÜNDEM VEDAT-VAN AANHOLT
Lazio Teknik Direktörü Sarri'nin isteği ile İtalyan ekibi, Van Aanholt'un peşine düşerken karşılığında ise forvet arayan Galatasaray'a Vedat Muriqi önerilecek. Dün SABAH SPOR'un da sayfalarına taşıdığı takas haberinin yankıları bugün İtalya'da da devam etti. Roma temsilcisinin devre arasındabu takas için resmi teklifini iletmesi bekleniyor.
HUZUR 'ARA'YIŞI!
Ligde 7 haftadır kazanamayan Galatasaray, 12. sıraya kadar gerilerken araya moralli girmek için bugün Antalya'yı konuk ediyor. Aslantepe'de 16.00'da başlayacak gündüz maçında teknik direktör Fatih Terim cezası nedeniyle son kez locada oturacak. Terim dışında Taylan veCicaldau cezaları, Muslera veDiagne sakatlıkları, Sacha Boey de hazır olmadığı için yok. Eksikler sonrasında Aytaç Kara'ya ilk 11 şansı doğarken, kaleyi yine İsmail Çipe'nin koruması bekleniyor.