Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mustafa Denizli'den istifa açıklaması!
Giriş Tarihi: 25.12.2021 16:30

Mustafa Denizli'den istifa açıklaması!

AA
Mustafa Denizli’den istifa açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 19. ve ilk yarının son haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, yaşadıkları zor süreçten büyük üzüntü duyduğunu dile getirerek, "İstifa konusu gündeme gelmez. Niye gelsin? Bu takımın ve camianın ne olduğunu biliyorum. İlk defa böyle bir seriyle karşılaşıyoruz. Hepsini aşacağız. Benim hayatım iddialarla geçti. Hayatta bir iddian varsa bunların altından kalkarsın." dedi.

Deneyimli teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de 12 maçtır galip gelemediklerini hatırlatan Denizli, "Teknik adamlık hayatımdaki en uzun kötü seriyi yaşıyoruz. Yaşadığım ve yetiştiğim camia. Üzerimdeki etkisi herkesten fazla. Zor bir dönem yaşıyoruz. Bunu mutlaka aşacağız" ifadelerini kullandı.

Takıma güvendiğini belirten Mustafa Denizli, "Zor bir ilk yarıyı geride bıraktık. İyi oynadığımız birçok maçı kazanamadık. Mücadelemize devam edeceğiz. Bu takımın iyi yerlerde olacağına kimsenin şüphesi yok. Yaşadığım üzüntü herkesten fazla. Sezon başında planladığımız 2 transferi gerçekleştiremedik. Devre arasında imkanlar elverirse bunu gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, yaşanan kötü gidiş nedeniyle istifa konusunun gündeme gelip gelmediğiyle ilgili bir soruyu, "Öyle bir şey gündeme gelmez. Niye gelsin? Bu takımın ve camianın ne olduğunu biliyorum. İlk defa böyle bir seriyle karşılaşıyoruz. Hepsini aşacağız. Benim hayatım iddialarla geçti. Hayatta bir iddian varsa bunların altından kalkarsın" şeklinde yanıtladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarih verdi: Vatandaşa 'altın' fırsat! Kredi kullanılabilecek
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar: Türk Lirası mevduatlar 23,8 milyar liranın üzerinde arttı
Son dakika | Kripto para platformu Binance'a şok! Türkiye'de ilk ceza kesildi...
Dövizdeki düşüş pompa fiyatlarına yansıdı! Bu geceden itibaren geçerli olacak!
Ne gereği vardı Sedef Hanım, bir sürü de masraf etmişsiniz?
Kemiklerine işlemiş
Fatih sondaj gemisinden bir güzel haber daha: Ve başladı!
Sorduk, kötü kişi olduk
Yunanistan'dan 'tarihi' manipülasyon: Devlet desteğiyle yaptılar
Esenyurt'ta vahşet! Meryem Yılmaz internetten tanıştığı kişi tarafından 15 yerinden bıçaklandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Mustafa Denizli'den istifa açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA