Önder hocadan 5 altın dokunuş

47 yaşındaki teknik adam, 15 gün içerisinde Beşiktaş’ın çehresini tümden değiştirdi. Üç maçta kazanılan yedi puanın ardında sağlıklı iletişim, futbolcuların güçlerini toplamaya yönelik antrenmanlar, takımın psikolojik olarak tekrar ayağa kaldırılması ve bazı ufak ama önemli değişiklikler yatıyor
Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde üst üste 8 resmi karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamazken tüm camia kendisini buhranın içerisinde bulmuştu. Görevi U19 takımının teknik direktörü Önder Karaveli'nin devralmasının ardından, kriz kısa sürede aşıldı.. Önder hoca yönetiminde2 galibiyet ve 1 beraberlikle7 puan toplayan siyah-beyazlı takımınortaya koyduğu futbol ve mücadele, tribüntakımbarışını yeniden getirdi. 47 yaşındaki çalıştırıcının 15 gün içerisinde yaptığı etki gözle görülür şekilde ortaya çıktı. İşte Karaveli'nin Beşiktaş'ta değiştirdikleri:
SAMİMİ YAKLAŞTI OYUNCULARI KAZANDI
İlk idmandan itibaren futbolcularla yakından ilgilenmeye başlayan Önder Karaveli ve ekibi, herkesle tek tek uzun süre görüştü. Samimi bir yaklaşımla oyuncularıkazanmaya başladı. İletişimi her gün sıcak tuttu, oyuncularla birlikte vakit geçirerek onları motive etmeye çalıştı, bunda da başarılı oldu.
ANTRENMAN SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRDİ
Beşiktaş'ta bu sezonki kötü tabloda antrenman sistemi de çok ağır eleştiri konusu olmuştu. Oyuncuların çeşitli şekillerde serzenişlerde bulunduğu dillendiriliyordu. Önder Karaveli, antrenman sisteminideğiştirdi, futbolcuların fizik güçlerinitoparlamaya odaklı çalışmalar yaptı. Ancak bunu yaparken işin içine eğlenceli çalışma metotları kattı. Futbolcuların da antrenmanlardan keyif aldıkları yüzlerine yansıdı.
VİDEOLU-KOLAJLI MOTİVASYON İŞE YARADI
Performansı düşük olan oyuncular üzerine onları motive edici hazırlıklar yapan Karaveli, ilk olarak Batshuayi'yi işin içerisine soktu. Belçikalıgolcüye geçmişte attığı gollerin örneklerindenoluşan video hazırlandı, karşılığı Kayseri maçındaattığı 2 golle alındı. Ghezzal ve Larin'in de geçtiğimiz sezon yaptığı saha içi organizasyonlar, attığı goller ve asistlerden oluşan kolaj kendilerine izletildi. İki oyuncu, ekstra motive olarak kendilerinden beklenenleri uygulamaya başladı ve Göztepe maçında 1'er gol kaydetti.
PJANİC-JOSEF DEĞİŞİKLİĞİ VİTES ARTIRDI
Sezon başından bu yana savunmanın önünde oynayan Josef de Souza ile 8 numarada görev yapan Miralem Pjanic'in yerlerini değiştiren deneyimli antrenör, olumlu geri dönüş almayı başardı. Josef derbide 2 golleyıldızlaşırken, Pjanic desahaya ağırlığını koymayabaşladı.
GERİYE DÜŞÜNCE VAZGEÇMEK YOK
BU sezon Sergen Yalçın yönetiminde geriye düştüğü maçları kazanma noktasında başarılı olamayan ve sadece Antalyaspor'u bu şekilde mağlup eden Beşiktaş'ta oyuncuların psikolojik olarakkırılmaları ortadan kalktı. Kayserispor ve Göztepe maçlarını geriden gelerek kazanan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'ye karşı da iki kez yenik duruma düşmesine rağmen maçı bırakmadı ve mücadelesini sonuna kadar sürdürerek beraberlik çıkardı.
2.6
15. haftaya kadar 22 gol atarak 1.4 ortalama yakalayan Beşiktaş, Önder Karaveli'nin görev yaptığı son 3 karşılaşmada 8 gol atıp 2.6 ortalamaya ulaştı.
Önder Karaveli, Beşiktaş'ın başındaki ilk maçında Kayseri'yi 4-2 yendi. Sonrasında F.Bahçe ile 2-2 berabere kalırken Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. 3 karşılaşmada 2.33 puan ortalaması tutturdu.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası takımın başına getirilen Önder Karaveli hakkında, "Uzun süre faydalanmak istiyoruz" dedi. Bu sözlere yorumunuz nedir?
MURAT ÖZBOSTAN
Taraftar yönetime net mesaj verdi
Beşiktaş,Sergen Yalçın'la zaman kaybetti. Geçen sene takımı şampiyon yapan isimdi, sonuna kadar alkışladık. Ama bu sezon için aynı şeyleri söyleyemeyiz. Ancakyönetim, Sergen Yalçın operasyonunudaha erken yapsaydı bugünBeşiktaş'ın puan sıralamasındakiyeri daha farklı olabilirdi. Önder hocayı Beşiktaş taraftarı sevdi, sahip çıktı. Kısa sürede takımın genleriyle bir hocanın bu kadar uyuşması çok ender görülen bir durum. Beşiktaş taraftarı kolay kolay herkesi seven, destekleyen, arkasında duran bir taraftar kitlesi değil ama tersi durumda sonuna kadar sahip çıkar. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin sözlerine katılıyorum, Önderhocaya şans vermek gerek. Tabii ki önümüzdeki süreç neyi gösterecek bunu zamanla göreceğiz ama özellikle son maçtan sonra yaşanan tablo, gözyaşları, tribünlerin desteği yönetime verilmiş net bir mesajdı.
İSKENDER GÜNEN
Macera aramaya gerek yok
Beşiktaş'ta oluşan kötü tabloda teknik direktör Sergen Yalçın'ın ayrılmasından sonra başkanın verdiği bu kararı doğru olarak yorumlamak gerekmekte. Çünkü ÖnderKaraveli yıllardır Beşiktaş'ıniçinde olan ve detakımdaki sorunların neolduğunu bilen bir isim. Kaldı ki şu an ligde oluşan puan durumunu da göz önüne getirdiğimizde bir başka macera aramaya gerek yok. Yıllardır teknik adam olarak hep belirli isimler gündeme geldi. Artık futbolauzun yıllardır emekveren, bilgi ve becerisiolan yeni yüzlerede şansverilmeli diyedüşünüyorum.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Önder Karaveli ile sezonu bitirin
Beşiktaş'ın zirve ile arasında büyük bir fark var ve artık iddiası kalmadı. Böyle bir tablo içinde oyuncuların saygı duyduğu ve sevdikleri belli olan Önder Karaveli ile sezona devam edilmesi en doğru karar olur. Karaveli;efendiliğiyle, kenardakiduruşu ve yaptığı hamlelerleşu ana kadar geçer not aldı. Bu işler aceleyle olmaz. Yönetimin takımın başına birini getirmek için uygun olmayan bir isimle anlaşması büyük bir yanlış olur. Son olarakBeşiktaş için adı geçenPinheiro'nun başarı garantisivar mıydı? Bu nedenle de Karaveli ile sezonun bitirilmesinin ve gelecek sezon için yeni bir hoca bakılmasının çok daha doğru bir tercih olacağı görüşündeyim.