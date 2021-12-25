Son dakika: Trabzonspor, Başakşehir’i konuk ediyor! Kritik maçta ilk 11’ler belli oldu

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezalısı Ömer Ali Şahiner bu mücadelede forma giyemeyecek. Kart cezası biten Leonardo Duarte ise bu mücadelede takımdaki yerini alabilecek. Bu sezon üç sarı kart gören Mahmut Tekdemir ise ceza sınırında bulunuyor.