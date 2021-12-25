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Giriş Tarihi: 25.12.2021 17:28 Son Güncelleme: 25.12.2021 17:36

Son dakika: Trabzonspor, Başakşehir'i konuk ediyor! Kritik maçta ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Trabzonspor, Başakşehir’i konuk ediyor! Kritik maçta ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında lider Trabzonspor, Emre Belözoğlu yönetiminde çıkışa geçen Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Bordo-mavililerde Vitor Hugo, Edgar Ie ve Anthony Nwakame maç kadrosunda yer almıyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısının son hafta maçında lider Trabzonspor, Emre Belözoğlu yönetiminde çıkışa geçen Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Medical Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ BELLİ OLDU

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, Trondsen, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Cornelius

Ligde 18 hafta sonunda 14 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 45 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde yer alan bordo-mavililer, sahasındaki zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da karşılaşma öncesi Vitor Hugo, Edgar Ie ve Anthony Nwakame'nin sakatlığı bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekip teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan İstanbul ekibi bu maçlarda 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 26 puan topladı. Medipol Başakşehir, haftaya lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde 32 puanla 3. sırada giriyor.

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezalısı Ömer Ali Şahiner bu mücadelede forma giyemeyecek. Kart cezası biten Leonardo Duarte ise bu mücadelede takımdaki yerini alabilecek. Bu sezon üç sarı kart gören Mahmut Tekdemir ise ceza sınırında bulunuyor.

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Son dakika: Trabzonspor, Başakşehir'i konuk ediyor! Kritik maçta ilk 11'ler belli oldu
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