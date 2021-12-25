Tribünler hazır kıta!

Fenerbahçe’de taraftarın tepkisini takımın Malatya maçında ortaya koyacağı performans belirleyecek
Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk yarınınson maçında yarın YeniMalatyaspor'u ağırlayacak. Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası takımın 9 kişilik Karagümrük'le 1-1 berabere kalması taraftarın sabrını taşırmış durumda. Dün öğledensonra öncelikli satışlardabilet satış sayısı 20 biniaştı. Takım iyi futbol oynarsa taraftarın tepkisi olumluya dönecek. Ancak puankaybının, Beşiktaş maçındaolduğu gibi tepkileriyükseltmesi bekleniyor. Tribün gruplarının henüz bir protestohazırlığı yok. Ancak bireysel taraftar tepkisinin dozu yönetimi ve takımı endişelendiriyor. Sarı-lacivertli yönetim,Samandıra'da seferberlikilan etmiş durumda. Futbolcularla bire bir toplantılar yapılıyor. Yeni Malatya maçında 3 puandan başka çarenin olmadığı anlatılıyor. Kaptanlar da bumaç öncesinde takımla özelolarak ilgileniyor.