Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Visca pazarlığı
Giriş Tarihi: 25.12.2021

Visca pazarlığı

YUNUS EMRE SEL
Visca pazarlığı

Bordo-mavililer, bugün oynayacağı zorlu maçın ardından, Başakşehir yönetimi ile Boşnak yıldızın transferi için ilk kez resmi olarak masaya oturacak

Süper Lig'de bugün Medipol Başakşehir ile zorlu bir maça çıkacak olan Trabzonspor'da gündem "3 puan ve Visca"... Bordomavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın eski öğrencisini devre arasında transfer etmek için şartlarını zorlayacak. Tecrübeli teknik adamın, hafta içindeki "Visca'yı tabii ki isterim" açıklamasından sonra, camiada bu yönde beklentiler artarken gözler bugünkü maçın ardından yapılacak kritik görüşmeye çevrildi.

4 MİLYON EURO TALEP EDİLİYOR
Yaklaşık bir aydır süren görüşmelerde bonservis bedeli için aradaki rakamsal farklılıklar bir türlü aşılamadı. Başakşehir ile 2025'e kadar sözleşmesi olan 31 yaşındaki futbolcu için istenen rakam 4 milyon Euro... Bordo-mavililer ise bu rakamı daha aşağı çekmek istiyor.

85
Türkiye'de 10. sezonunu geçiren Visca, 306 maçta 85 gol ve 94 asistlik performansa imza attı.

EFECAN KARACA İÇİN YUSUF SARI + PARA
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'dan Efecan Karaca'yı bir kez daha istedi. Daha önce iki kez bu transferi gerçekleştiremeyen bordomavililerin, bu defa Yusuf Sarı ve bir miktar para karşılığında transferi sonuçlandırmayı planladığı öğrenildi. 32 yaşındaki kanat oyuncusunun da Trabzonspor'a gelmeyi çok istediği, kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

STOPER İÇİN KRİTİK ZİRVE
Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı'dan oluşan transfer komitesi, Başakşehir maçının ardından yeniden bir araya gelecek. Özellikle stoperlerin art arda sakatlanmasından sonra değişen transfer gündemi değerlendirilecek ve bu bölgede oluşan boşluğu doldurmak için izlenecek yol haritası belirlenecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar: Türk Lirası mevduatlar 23,8 milyar liranın üzerinde arttı
Esenyurt'ta vahşet! Meryem Yılmaz internetten tanıştığı kişi tarafından 15 yerinden bıçaklandı!
Dövizdeki düşüş pompa fiyatlarına yansıdı! Bu geceden itibaren geçerli olacak!
Basit bir testle demans belirtilerini evde tespit etmek mümkün
Başkan Erdoğan: Biz ekonomik bağımsızlık için çalışıyoruz, TOBB ve ona bağlı kuruluşlar garip açıklamalar yapıyor
Galatasaray'a Polonyalı golcü! "Maaşı yüksek ama..."
Başkan Erdoğan'dan dolar manipülasyonu yapan Durmuş Yılmaz'a sert tepki: Cezasını çekecek
Fenerbahçeli Mergim Berisha'nın kız arkadaşı Vesa Vllasaliu çıldırdı! "Siz erkekler..."
Bahçeyi bırak, memleket toprağına bak!
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah'ın yeni takımı belli oldu! Ne Messi ne Ronaldo...
ARKADAŞINA GÖNDER
Visca pazarlığı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA