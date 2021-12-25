Visca pazarlığı

Bordo-mavililer, bugün oynayacağı zorlu maçın ardından, Başakşehir yönetimi ile Boşnak yıldızın transferi için ilk kez resmi olarak masaya oturacak
Süper Lig'de bugün Medipol Başakşehir ile zorlu bir maça çıkacak olan Trabzonspor'da gündem "3 puan veVisca"... Bordomavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın eski öğrencisini devre arasında transfer etmek için şartlarını zorlayacak. Tecrübeli teknik adamın, hafta içindeki "Visca'yıtabii ki isterim" açıklamasından sonra, camiada bu yönde beklentiler artarken gözler bugünkü maçın ardından yapılacak kritik görüşmeye çevrildi.
4 MİLYON EURO TALEP EDİLİYOR
Yaklaşık bir aydır süren görüşmelerde bonservis bedeli için aradaki rakamsal farklılıklar bir türlü aşılamadı. Başakşehir ile 2025'e kadarsözleşmesi olan 31 yaşındaki futbolcuiçin istenen rakam 4 milyonEuro... Bordo-mavililer ise bu rakamı daha aşağı çekmek istiyor.
85
Türkiye'de 10. sezonunu geçiren Visca, 306 maçta 85 gol ve 94 asistlik performansa imza attı.
EFECAN KARACA İÇİN YUSUF SARI + PARA
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'dan Efecan Karaca'yı bir kez daha istedi. Daha önce iki kez bu transferi gerçekleştiremeyen bordomavililerin, bu defa Yusuf Sarı ve bir miktar para karşılığında transferi sonuçlandırmayı planladığı öğrenildi. 32 yaşındakikanat oyuncusunun daTrabzonspor'a gelmeyiçok istediği, kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
STOPER İÇİN KRİTİK ZİRVE
Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı'dan oluşan transfer komitesi, Başakşehir maçının ardından yeniden bir araya gelecek. Özellikle stoperlerin art arda sakatlanmasından sonra değişen transfer gündemi değerlendirilecek ve bu bölgede oluşan boşluğu doldurmak için izlenecek yol haritası belirlenecek.