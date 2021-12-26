Ahmet Ağaoğlu'ndan Caner Erkin sözleri! "Tweetlerini yakaladık"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ilk yarıyı açık farkla lider bitirdikleri için teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ederken, hakem hataları için de konuştu. Ağaoğlu, "İlk yarı sonuna kadar hakemlerle ilgili konuşmama kararı aldık. Bizim için son düdük ilk yarıda çaldı. Ortada dolaşan söylentiler var. Değişik algılar yapılıyor. 2019-2020'nin senaryosunu raftan indirip, tozunu alarak önümüze koymaya çalışıyorlarsa sakın böyle bir şeye teşebbüs etmeyin. Sakın diyorum. Herkes işini yapsın. Belki bazı ince hesaplar yapılıyor. Sakın ha o topa bir daha girmeyin. Yoksa elinizde patlar" ifadelerini kullandı.