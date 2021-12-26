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Giriş Tarihi: 26.12.2021 09:24 Son Güncelleme: 26.12.2021 09:29

Ahmet Ağaoğlu'ndan Caner Erkin sözleri! "Tweetlerini yakaladık"

Ahmet Ağaoğlu’ndan Caner Erkin sözleri! Tweetlerini yakaladık

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk yarısını 46 puanla lider tamamladı. Dün oynanan Başakşehir maçı sonrası gündeme ara transfer döneminde yapılacak olan hamleler de geldi. Sol bek için Caner Erkin'e teklif yapmaya hazırlandığı iddia edilen Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Caner Erkin'in attığı tweetler hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ilk yarıyı açık farkla lider bitirdikleri için teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ederken, hakem hataları için de konuştu. Ağaoğlu, "İlk yarı sonuna kadar hakemlerle ilgili konuşmama kararı aldık. Bizim için son düdük ilk yarıda çaldı. Ortada dolaşan söylentiler var. Değişik algılar yapılıyor. 2019-2020'nin senaryosunu raftan indirip, tozunu alarak önümüze koymaya çalışıyorlarsa sakın böyle bir şeye teşebbüs etmeyin. Sakın diyorum. Herkes işini yapsın. Belki bazı ince hesaplar yapılıyor. Sakın ha o topa bir daha girmeyin. Yoksa elinizde patlar" ifadelerini kullandı.



'TFF SOMUT ADIM ATMALI'

Ağaoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Temsilciler Kurulu Başkanı (Abdurrahman Arıcı) hakkındaki iddialarla ilgili TFF'den resmi bir açıklama ve somut bir adım göremedik. Bu vahim bir konu. 35 senelik yöneticilik yapan insanlar olarak neyin, ne olduğunu biliyoruz. Ancak TFF'nin de temiz futbol için radikal adımlar atması lazım. Ya da ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmıyorsa, o iftiraların altıldığı insanı temize çıkarmalılar."

AĞAOĞLU'NDAN CANER ERKİN SÖZLERİ

Ara transfer dönemi yaklaşırken, Trabzonspor'da da gündem yeni transferler oldu. Trabzonspor'un gündemine gelen Caner Erkin hakkında Başkan Ahmet Ağaoğlu flaş bir açıklama yaptı. Ağaoğlu, bir TV programında "Caner Erkin Trabzonspor'u rüyasında görür. 2010-2011 ile alakalı bazı tweetlerini yakaladık." ifadelerini kullandı.

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Caner Erkin'in geçtiğimiz günlerde, 3 Temmuz 2011 yılında özellikle Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yaşanan şike davasının yıl dönümünde attığı 'Fenerbahçe Yıkılmaz. Haklıydık Kazandık' tweetini sildiği iddia edildi.

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Ahmet Ağaoğlu'ndan Caner Erkin sözleri! "Tweetlerini yakaladık"
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