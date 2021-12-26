Altay kabustan çıkamadı

Teknik direktör Mustafa Denizli, 18 yıl sonra dönülen Süper Lig'de sezon başında Avrupa kupalarına katılma hedefi koyarak camiaya umut aşılarken, İzmir temsilcisi devre arasına 18 puanla ateş hattında girerek hayal kırıklığı yaşattı. Oynadığı 19 maçta 11 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, 5 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Çok uzun bir aradan sonra yer aldığı Süper Lig'de ilk 7 haftada 5 galibiyet aldıktan sonra 3 puanı bir arada göremeyen Altay, küme düşme adayları arasında gösterilmeye başladı. Altaylı taraftarların önemli bir bölümü sosyal medyada yaptıkları yorumlarda oyuncularla birlikte daha önce arkasında durdukları teknik direktör Mustafa Denizli'yi de hedef alarak, deneyimli teknik adama istifa çağrısında bulundu. Kadronun yetersiz olduğunu savunan Altaylılar, ara transfer döneminde ciddi takviyeler yapılmazsa takımın lige veda edeceğini dile getirdi.

Kasımpaşa karşısındaki kötü oyunuyla tepki toplayan İzmir ekibinde penaltı çıkarıp, kritik kurtarışlar yapan Polonyalı kaleci Lis dışında alkış alan bir isim olmadı. Bu sezon ilk kez ilk 11'de forma şansı bulan Altay'ın gol kralı apoletli santrforu Paixao, ilk yarıda attığı beraberlik golünün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesiyle sevinemedi. Paixao, 61'inci dakikada yerini Bamba'ya bıraktı.

