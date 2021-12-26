Beşiktaş Genel Kurulu'nda gergin anlar! "İstifa etmeye hazırım"

Urgancılar 2 yıldır kendi üzerinden bazı yönetim kurulu üyelerinin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Biz hayvan değiliz insanız. Başka hayatlarımız da var. Yaşınıza başınıza hürmeten sustuk. Ben burada dün raporu okudum, raporu yorumladım. Resmi görevim nedeniyle okudum. Ayrıca genel sekreter resmi temsilcidir, senli benli konuşamaz. Bunu büyük burun olarak görenler önce terbiye öğrensin. Az önceki konuşmacı herhalde son dönemde birileriyle bambaşka dirsek teması var ki beni itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Bundan sonra hukuki süreç var. Şimdi yine aynı algıları yapıyorlar. Sakın ha beni Beşiktaş'ın ak günleri için, cesur Beşiktaş için itibarsızlaştırmaya çalışmayın. Benim canımdan başka bir şeyim yok, kimseye de borcum yok."

Konuşmasının ardından tribündeki yerine oturan Ali Rıza Dizdar'a diğer üyeler tepki gösterdi. Bazı üyelerin Dizdar'ın üzerine yürümesiyle gerginlik büyüdü. Güvenlik elemanları Dizdar'ın önünde bekleyerek gerginliğin kavgaya dönmesini engelledi.

Kongre divan başkanı Engin Baltacı, Ali Rıza Dizdar ile gerginlik yaşadığı kişilerin ibra oylamasına kadar genel kuruldan çıkmasını istedi. Ali Rıza Dizdar çıkmakta direnince Baltacı, Dizdar'ın genel kuruldan men edilmesi için oylama yaptı. Ali Rıza Dizdar salondan çıkarılarak genel kurul faaliyetlerinden men edildi.

Dizdar'ın çıkması sırasında yine bazı üyeler kendisine tepki gösterdi.

"İSTİFA ETMEYE HAZIRIM"

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, Genel Kurul'da hakkındaki iddiaya cevap verdi. 2013-2019 yılları arasında Denetim Kurulu'nda görev yaptığını belirten Umut Şenol, "Dünden bu yana birkaç konuşmacı arkadaşımız, benim geçtiğimiz dönemde denetim kurulunda görev yaptığımı ve şu anda yönetimde olduğumu söyledi. 2013 Mayıs-2019 Mayıs tarihleri arasında, genel kurulun verdiği yetkiyle her türlü denetimi yapmaya çalıştım. Çoğu zaman değerli raporlar sunma fırsatımız oldu. Zaman zaman da birbirimize katılmadığımız dönemler oldu. Kurulları başkanlar yönetir. Dünden bu yana Beşiktaş Denetim Kurulu'na da yüklenme oluyor. Bunların bir kısmı haklı olabilir. Yeterince hak arayıcı davranmamış olabilirler. Ama Denetim Kurulu, yaptığı işlerin yüzde 99'unda tüzük ne gerektiriyorsa yerine getirmiştir. Buradaki birçok konuyu Denetim Kurulu ortaya çıkarmıştır. Ancak tüzüğün bazı konularda değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Denetim Kurulu'nun yaptığı her denetim, genel kurullara sunulmamış olabilir. Tüzük gereği başkana sunulmuş olabilir. 6 senede eksiksiz olarak bana verilen yetkiyle ne gerekiyorsa bunu eksiksiz olarak yaptım. Şafak Bey'e de bir şey söylemek istiyorum, eğer elinde, geçtiğimiz dönemde röportajlarda söylediği gibi, benim Beşiktaş Denetim Kurulu'ndan tüzüğe aykırı şekilde bir harf sızdırdığıma dair delili varsa, burada sunsun ve hem kongre üyeliğinden hem de yönetim kurulundan istifa etmeye hazırım. Eğer sunamıyorsa kendisi kongre üyeliğinden istifa etsin" ifadelerini kullandı.