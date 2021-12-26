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Giriş Tarihi: 26.12.2021

Bu lider çok farklı

YUNUS EMRE SEL
Bu lider çok farklı

Emre Belözoğlu ile büyük çıkış yapan rakibi karşısında kontrollü oyunu tercih eden Fırtına, ilk yarıda önce Dorukhan, ardından da Cornelius’la direğe takılıp galibiyeti kaçırdı

3 Büyükler'e çift haneli fark atan bordo-mavililer, araya mutlu girdi
Karşılaşma her iki takımın da tempolu oyunuyla başladı. Büyük taraftar desteğini arkasına alan Trabzonspor rakibi karşısında sıkı pres uygulayarak orta sahada daha çok basan ve koşan konumda olurken ilk yarıda Dorukhan ve Cornelius ile direğe takıldı. Maçın ilk yarısında iki ekip dengeli bir oyun ortaya koysa da oyuna daha çok hakim olan takım Trabzonspor oldu. İkinci yarının hemen başında iki önemli pozisyon bulan Başakşehir ise bunlardan yararlanamadı. Hakem Halil Umut Meler ise öyle kritik anda maçın kaderine etki etti ki! Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası içerisinde topa elle yaptığı müdahaleyi VAR'da izlemeye bile gerek görmeden es geçti. Karşılaşmanın son dakikalarında Trabzonspor rakip kaleye baskı kurmaya çalışsa da ataklar golle sonuçlanmadı ve karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

TRABZON'U İSYAN ETTİREN KARAR!
MAÇIN 79. dakikasında Başakşehir'den Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahasında eline çarpan topta Trabzonsporlu oyuncular penaltı itirazında bulundular. Uzun itirazlar sonrası kulaklığından haber bekleyen hakem Halil Umut Meler, VAR'da görev yapan Hakan Ceylan'dan 'Gel izle' tavsiyesi almayınca maçı devam ettirdi. Bu karar tribünlerin büyük tepkisini çekti. Bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyadan , "Net penaltıyı vermediler, inanılır gibi değil… Daha neye penaltı vereceksiniz" yorumlarıyla isyan ettiler.

POZİSYON PENALTI
Yazarımız Erman Toroğlu, A Spor canlı yayınında pozisyonu şu sözlerle yorumladı: "Ceza sahasındaki Hasan Ali, topa eliyle dokunmasa Siopis topu alıp gidecek. Bu pozisyon kontrolsüz hareketten penaltı olmalıydı. 15 senedir ligde olan VAR'daki Hakan Ceylan bu yorumu yapabilseydi hakemlik verirlerdi babasının torpiliyle! Pozisyon için VAR'ın çağırması lazımdı."

ŞANSSIZ FIRTINA!
TRABZONSPOR ilk yarıda çok net iki fırsatta direğe takıldı. 19. dakikada kaleci Muhammed'in kısa düşen pasında araya giren Abdülkadir, yayın hemen gerisindeki Dorukhan'ı gördü. Dorukhan'ın sağ ayağının içiyle yaptığı şık vuruş direğin üstüne çarpıp auta çıktı. 30. dakikada ise Cornelius, ayaküstüyle Muhammed'in yanından topu kaleye gönderdi. Bir kez daha direğin üzerine çarpan top auta gitti.

1 PUANLA TARİHİ REKOR
BU sezon birçok alanda rekor kıran ve büyük farkla zirvede oturan Trabzonspor, dün bir ilki daha gerçekleştirdi. Başakşehir maçından beraberlikle ayrılan bordo-mavili ekip, puanını 46'ya çıkararak ilk yarılar itibarıyla Spor Toto Süper Lig'de en çok puan toplayan ekip olarak tarihe geçti. Daha önce 2005- 2006 sezonunda Fenerbahçe 45 puan toplayarak, ilk yarılar itibarıyla en yüksek puanı almıştı. Geçtiğimiz sezon ise 21 takımın mücadele ettiği Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş, oynadığı 20 maçta 44 puanı hanesine yazdırmıştı.

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