Bu lider çok farklı

Emre Belözoğlu ile büyük çıkış yapan rakibi karşısında kontrollü oyunu tercih eden Fırtına, ilk yarıda önce Dorukhan, ardından da Cornelius’la direğe takılıp galibiyeti kaçırdı
3 Büyükler'e çift haneli fark atan bordo-mavililer, araya mutlu girdi Karşılaşma her iki takımın da tempolu oyunuyla başladı. Büyük taraftar desteğini arkasına alan Trabzonspor rakibi karşısında sıkı pres uygulayarak orta sahada daha çok basan ve koşan konumda olurken ilk yarıda Dorukhan ve Cornelius ile direğe takıldı. Maçın ilk yarısında iki ekipdengeli bir oyun ortaya koysada oyuna daha çok hakim olantakım Trabzonspor oldu. İkinci yarının hemen başında iki önemli pozisyon bulan Başakşehir ise bunlardan yararlanamadı. Hakem Halil Umut Meler ise öyle kritik anda maçın kaderine etki etti ki! Hasan Ali Kaldırım'ınceza sahası içerisinde topa elleyaptığı müdahaleyi VAR'da izlemeyebile gerek görmeden esgeçti. Karşılaşmanın son dakikalarında Trabzonspor rakip kaleye baskı kurmaya çalışsa da ataklar golle sonuçlanmadı ve karşılaşma beraberlikle tamamlandı.
TRABZON'U İSYAN ETTİREN KARAR! MAÇIN 79. dakikasında Başakşehir'den Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahasında eline çarpan topta Trabzonsporlu oyuncular penaltı itirazında bulundular. Uzun itirazlar sonrası kulaklığından haber bekleyen hakem Halil Umut Meler, VAR'da görev yapan Hakan Ceylan'dan 'Gelizle' tavsiyesi almayınca maçı devam ettirdi. Bu karar tribünlerin büyük tepkisini çekti. Bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyadan , "Net penaltıyıvermediler, inanılır gibi değil…Daha neye penaltı vereceksiniz" yorumlarıyla isyan ettiler.
POZİSYON PENALTI
Yazarımız Erman Toroğlu, A Spor canlı yayınında pozisyonu şu sözlerle yorumladı: "Ceza sahasındaki Hasan Ali, topa eliyle dokunmasa Siopis topu alıp gidecek. Bu pozisyonkontrolsüz harekettenpenaltı olmalıydı. 15 senedir ligde olan VAR'daki Hakan Ceylan bu yorumu yapabilseydi hakemlik verirlerdi babasının torpiliyle! Pozisyon için VAR'ınçağırması lazımdı."
ŞANSSIZ FIRTINA!
TRABZONSPOR ilk yarıda çok net iki fırsatta direğe takıldı. 19. dakikada kaleci Muhammed'in kısa düşen pasında araya giren Abdülkadir, yayın hemen gerisindeki Dorukhan'ı gördü. Dorukhan'ın sağayağının içiyle yaptığı şık vuruş direğinüstüne çarpıp auta çıktı. 30. dakikada ise Cornelius, ayaküstüyle Muhammed'in yanından topu kaleye gönderdi. Bir kezdaha direğin üzerine çarpantop auta gitti.
1 PUANLA TARİHİ REKOR
BU sezon birçok alanda rekor kıran ve büyük farkla zirvede oturan Trabzonspor, dün bir ilki daha gerçekleştirdi. Başakşehir maçından beraberlikle ayrılanbordo-mavili ekip, puanını 46'yaçıkararak ilk yarılar itibarıyla Spor TotoSüper Lig'de en çok puan toplayan ekipolarak tarihe geçti. Daha önce 2005- 2006 sezonunda Fenerbahçe 45 puan toplayarak, ilk yarılar itibarıyla en yüksek puanı almıştı. Geçtiğimiz sezon ise 21 takımın mücadele ettiği Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş, oynadığı 20 maçta 44 puanı hanesine yazdırmıştı.