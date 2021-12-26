‘Bu senenin takımı değiliz!’

TAKIMIN başında sahaya çıkan antrenör Necati Ateş şunları söyledi: "Kazandığımız için mutluyuz. Maçtan sonra taraftarımız çağırdı, her zaman böyle olmalıyız. Bu takım,bu senenin takımı değil,G.Saray'ın geleceği.Önümüz açık, hedeflerimizçok. Biz Galatasaray'ız, hiçbir zaman pes etmeyiz."
90 dakikanın ardından tribünler G.Saraylı oyuncuları çağırdı. Takımın bir bölümü, soyunma odasından gelip kale arkası tribünüyle birlikte, 3 puanı tezahüratlarla kutladı. Ligde 4 maç sonra gol yemeyen sarı-kırmızılı takımda kaleci İsmail ÇipeG.Saray bayrağını sallayarak taraftarı coşturdu.