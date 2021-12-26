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Giriş Tarihi: 26.12.2021

‘Bu senenin takımı değiliz!’

‘Bu senenin takımı değiliz!’
TAKIMIN başında sahaya çıkan antrenör Necati Ateş şunları söyledi: "Kazandığımız için mutluyuz. Maçtan sonra taraftarımız çağırdı, her zaman böyle olmalıyız. Bu takım, bu senenin takımı değil, G.Saray'ın geleceği. Önümüz açık, hedeflerimiz çok. Biz Galatasaray'ız, hiçbir zaman pes etmeyiz."

90 dakikanın ardından tribünler G.Saraylı oyuncuları çağırdı. Takımın bir bölümü, soyunma odasından gelip kale arkası tribünüyle birlikte, 3 puanı tezahüratlarla kutladı. Ligde 4 maç sonra gol yemeyen sarı-kırmızılı takımda kaleci İsmail Çipe G.Saray bayrağını sallayarak taraftarı coşturdu.

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‘Bu senenin takımı değiliz!’
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