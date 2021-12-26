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Giriş Tarihi: 26.12.2021 15:55

CANLI | Alanyaspor evinde Karagümrük'ü ağırlıyor

CANLI | Alanyaspor evinde Karagümrük’ü ağırlıyor

Süper Lig'in 19. haftasında Alanyaspor sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Son 2 maçını kaybeden Alanyaspor sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak amacında. Volkan Demirel'in göreve gelişiyle 2 maçta 4 puan alan Karagümrük ise çıkışını sürdürmek istiyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor. Maç öncesinde Alanyaspor 27 puanla 10 sırada, Fatih Karagümrük ise 26 puanla 12. sırada yer alıyor. Alanyaspor-Karagümrük maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 19. haftasında Alanyaspor sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor. Maç öncesinde Alanyaspor 27 puanla 10 sırada, Fatih Karagümrük ise 26 puanla 12. sırada yer alıyor. Alanyaspor-Karagümrük maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Son 2 maçını kaybeden Alanyaspor sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak amacında. Volkan Demirel'in göreve gelişiyle 2 maçta 4 puan alan Karagümrük ise çıkışını sürdürmek istiyor.

ALANYASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇININ İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Mevlja, Milunovic, Tayfur, Efkan, Novais, Umut, Efecan, Davidson, Diedhiou
Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Luckassen, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Adnan, Tunay, Jimmy, Pesic

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CANLI | Alanyaspor evinde Karagümrük'ü ağırlıyor
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