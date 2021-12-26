Daha güçlü olmak için 3 transfer yapacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezonun ilk yarısında gösterdikleri performans için takımını kutladı. Sürekli üstüne koyarak gittiklerini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Lig devam ediyor. Geldiğim gündenitibaren yukarıya doğru bir ivme var.Oyunumuz gelişiyor, rekorlar kırıyoruz.Bunlar takım ve şehir için oldukçaönemli" dedi. Devre arası transferi hakkında da konuşan Avcı, "Bu konudaçalışmalarımız sürüyor. 1 kanat, 1 bekve deneyimli stoper lazım. 3 transferyapmak istiyoruz. İyi bir takımız. Dahaiyi skorlar, daha iyi oyun, daha güçlüolmak için oyuncu almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
HAMSİK BÜYÜLEDİ
KARŞILAŞMADA 12.4 km mesafe kaydeden Marek Hamsik, istatistikleri de altüst etti. Slovak yıldız, en çok topla buluşan (120), isabetli pas atan (108) ve top kapan (4) oyuncu olmayı başardı. Trabzonspor ise takım olarak 113.8 km mesafe kat etti.