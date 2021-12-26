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Giriş Tarihi: 26.12.2021

Daha güçlü olmak için 3 transfer yapacağız

Daha güçlü olmak için 3 transfer yapacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, devre arasında 1 kanat, 1 bek ve 1 stoper almak istediklerini söyledi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezonun ilk yarısında gösterdikleri performans için takımını kutladı. Sürekli üstüne koyarak gittiklerini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Lig devam ediyor. Geldiğim günden itibaren yukarıya doğru bir ivme var. Oyunumuz gelişiyor, rekorlar kırıyoruz. Bunlar takım ve şehir için oldukça önemli" dedi. Devre arası transferi hakkında da konuşan Avcı, "Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. 1 kanat, 1 bek ve deneyimli stoper lazım. 3 transfer yapmak istiyoruz. İyi bir takımız. Daha iyi skorlar, daha iyi oyun, daha güçlü olmak için oyuncu almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

HAMSİK BÜYÜLEDİ
KARŞILAŞMADA 12.4 km mesafe kaydeden Marek Hamsik, istatistikleri de altüst etti. Slovak yıldız, en çok topla buluşan (120), isabetli pas atan (108) ve top kapan (4) oyuncu olmayı başardı. Trabzonspor ise takım olarak 113.8 km mesafe kat etti.

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Daha güçlü olmak için 3 transfer yapacağız
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