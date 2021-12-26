En sonunda

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Giriş Tarihi: 26.12.2021

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MEHMET ÖZCAN
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45+1’de Feghouli’nin perdeyi açtığı karşılaşmada 52’de Kerem Aktürkoğlu’nun jeneriklik golüyle Aslan, özlemini duyduğu 3 puana sonunda ulaştı

İLK YARININ SON HAFTASINDAKİ GALİBİYET, HEM YÖNETİME HEM TEKNİK HEYETE NEFES ALDIRDI
Ligde 7 haftadır kazanamayan Galatasaray'ın konuğu Trabzonspor'u yenen tek takım Antalyaspor'du. Aslantepe'de gülen, Kerem Aktürkoğlu sayesinde sarı-kırmızılılar oldu ve 2 aylık kâbus son buldu. Halil-Mohamed ikilisiyle maça başlayan Galatasaray, ilk yarının uzatma anlarında öne geçti. Kerem, kaptığı topu hızlıca Feghouli'nin önüne bıraktı, Cezayirli yıldız da sağ çaprazdan sol köşeye düzgün vurdu. İkinci devrenin başında Kerem ceza sahası dışından jeneriklik bir gole imzasını koydu. Mariano'nun Başakşehir'e golünü hatırlatan Kerem, sert kesme şutla 90'ı gördü. Halil ve Feghouli ile üçüncü golü kaçıran Galatasaray'da Mohamed çok çalıştı, gol atamasa da pozisyonların içinde olmasıyla alkışı hak etti. Muslera'nın yokluğunda kaleyi devralan İsmail Çipe de ilk kez güven verdi.

'HARRY POTTER KARAKTERİNİ ÇOK SEVERİM'
Süper Lig'de ilk kez ceza sahası dışından gol bulan Kerem Aktürkoğlu, yaşadığı sevinç ile herkesin dikkatini çekti. Maç sonunda bunu 'Harry Potter' hareketi olarak anlatan genç oyuncu şu fiadeleri kullandı: "Harry Potter kitaplarının hepsini okudum, fiml - lerin de tamamını izledim. Gözlük taktığımda beni ona benzetiyorlar. Bu sevinç de onun filmdeki hareketiydi. Gol atmaktan çok kazanmanın mutluluğu var üzerimizde. Bu galibiyet bizim adımıza çok önemliydi. Büyük moral bulduk."

'KEREM'E AĞABEYLİK YAPIYORUM'
Antalyaspor ağlarını sarsıp kilidi açan Sofiane Feghouli'nin bu sezon gol attığı 2 lig maçında da kazanan G.Saray oldu. Daha önce Hatay ağlarını da havalandıran ve 2-1'lik galibiyette rol oynayan 31 yaşındaki oyuncunun ayrıca iki asisti bulunuyor. Kerem'i de öven Cezayirli yıldız, "Gençken geldi ve kendini geliştirdi. Ona küçük kardeşim olarak tavsiyeler veriyorum. Daha da iyi olacak" dedi.

ANTALYA'NIN KABUSU OLDU!
Cezası nedeniyle maçı locada izleyen Fatih Terim, G.Saray'ın başında Antalyaspor'a karşı yenilgi görmedi. Deneyimli teknik adam, cezasının son maçını dün çekerken, takımı sahada bir kez daha Akdeniz ekibini devirdi. İmparator yönetimindeki Aslan, Antalyaspor'a karşı 21. maçta 15. defa kazanırken 6 mücadele eşitlikle sona erdi.

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