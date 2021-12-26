Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gustavo kadroya alınmadı
Giriş Tarihi: 26.12.2021

Gustavo kadroya alınmadı

Gustavo kadroya alınmadı
F.Bahçe, ilk yarının son haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Sakat olan kaleci Altay, Ferdi ve Berisha ile birlikte Luiz Gustavo da kadroya dahil edilmedi. Geçen hafta Karagümrük maçında yedek bekleyen Brezilyalı yıldız bu kez evde bırakıldı.

KADIKÖY'DE KRİTİK GECE
SÜPER Lig'de son üç maçını kazanamayan Fenerbahçe, bugün sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Özellikle Beşiktaş derbisinden sonra yönetim aleyhine tezahüratların yapıldığı sarı-lacivertlilerin derbideki olaylar nedeniyle 4 tribünde toplam 11 blok kapatılmıştı. Bu yerler bugün boş kalsa da maç öncesi 20 binden fazla biletin satıldığı ve sonuca göre yine yönetimin protesto edilebileceği belirtildi

Altay: Biz de çok üzgünüz
TEDAVİ süreci devam eden Altay Bayındır, FB TV'ye konuştu. Tecrübeli kaleci, "Aldığımız puan kayıpları camia adına gerçekten üzücü. Biz çok üzülüyoruz. Ben, sakatlığım boyunca her maçta vardım, her yere gittim. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Zorlukların üstesinden geleceğiz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İngiltere'de panik! Kraliçe II. Elizabeth'in bulunduğu Windsor Kalesi'ne izinsiz giren silahlı şahıs tutuklandı!
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Tarihi bir adım' diyerek duyurdu! Eğitimde yeni model devreye girdi...
Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz memleketi Adana'da son yolculuğa uğurlandı!
Aleyna Tilki Haldun Demirhisar ile yakalanmıştı! Haldun Demirhisar’dan açıklama geldi!
Korkunç cinayet! İş arkadaşını İstanbul'da öldürüp Bursa'da gömdü
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye ile ilgili net mesaj: Bunun bedelini ödeyeceksiniz
Son dakika: Bakan Koca'dan Omicron varyantı açıklaması: Hatırlatma dozu önem kazandı
Küçük çocuğun soluk borusuna yemek kaçtı! Kafe çalışanı son anda kurtardı! İşte o anlar...
Dövizdeki düşüş pompa fiyatlarına yansıdı! Bu geceden itibaren geçerli olacak!
Son dakika: 25 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Yeni Nesil Dijital Şirketlere Pusula
Yeni Nesil Dijital Şirketlere Pusula
ARKADAŞINA GÖNDER
Gustavo kadroya alınmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA