Gustavo kadroya alınmadı

F.Bahçe, ilk yarının son haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Sakat olan kaleci Altay, Ferdi ve Berisha ile birlikte Luiz Gustavo da kadroya dahil edilmedi. Geçen hafta Karagümrük maçında yedek bekleyen Brezilyalı yıldız bu kez evde bırakıldı.
KADIKÖY'DE KRİTİK GECE
SÜPER Lig'de son üç maçını kazanamayan Fenerbahçe, bugün sahasında ÖznurKablo Yeni Malatyaspor ile kritik bir mücadeleyeçıkacak. Özellikle Beşiktaş derbisinden sonra yönetim aleyhine tezahüratların yapıldığı sarı-lacivertlilerin derbideki olaylar nedeniyle 4 tribünde toplam 11 blok kapatılmıştı. Bu yerler bugün boş kalsa da maç öncesi 20 binden fazla biletin satıldığı ve sonuca göre yine yönetimin protesto edilebileceği belirtildi
Altay: Biz deçok üzgünüz TEDAVİ süreci devam eden Altay Bayındır, FB TV'ye konuştu. Tecrübeli kaleci, "Aldığımız puan kayıpları camia adına gerçekten üzücü. Biz çok üzülüyoruz. Ben, sakatlığım boyunca her maçta vardım, her yere gittim. Taraftarımızdan özürdiliyoruz. Zorlukların üstesindengeleceğiz" dedi.