Hatayspor yara sardı

Bordo-beyazlı ekip, üst üste iki yenilginin ardından Giresun’da 3 puan alarak üst sıralar için iddiasını sürdürd ü
Trabzonspor ve Konyaspor mağlubiyetleriyle zirve yarışında yara alan Atakaş Hatayspor, Giresunspor'u deplasmanda 1-0 yenerek, kötü gidişine son verdi. Ev sahibi takım, sahasında daha atak bir görüntü sergilerken, Diabate, Suleymanov, Traore ve Doukara'nın yakaladığı pozisyonlarda konuk ekibin kalecisi Munir gole izin vermedi. 81. dakikada gelişenHatayspor atağında ceza sahasındabulunan Diouf'un pasında topla buluşanEl Kaabi, maçın skorunu ilan edenvuruşu yaptı. Birçok fırsattan yararlanamayan Giresunspor, yakaladığı çıkışın ardından üst üste ikinci yenilgisini aldı.