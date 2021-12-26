Kadıköy’de bir kez daha istifa sesleri yükseldi! Fenerbahçeli taraftarlar yönetimi ve futbolcuları hedef aldı

Fenerbahçe taraftarı, Yeni Malatyaspor maçı öncesi ısınmak için sahaya çıkan sarı-lacivertli futbolcuları protesto etti. Bu sırada statta yüksek sesle müzik çalındı. Daha sonra taraftarlar futbolcuları tribüne çağırdı, futbolcular da tribünlere giderek, taraftarları alkışladı.