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Giriş Tarihi: 26.12.2021 19:39 Son Güncelleme: 26.12.2021 19:48

Kadıköy'de bir kez daha istifa sesleri yükseldi! Fenerbahçeli taraftarlar yönetimi ve futbolcuları hedef aldı

Kadıköy’de bir kez daha istifa sesleri yükseldi! Fenerbahçeli taraftarlar yönetimi ve futbolcuları hedef aldı

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşma öncesi ve maçın başlama anından itibaren Fenerbahçeli taraftarlar, kendi futbolcularını protesto etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, ayrıca başkan Ali Koç ve yönetimi de istifaya davet etti.

Fenerbahçe taraftarı, Yeni Malatyaspor maçı öncesi ısınmak için sahaya çıkan sarı-lacivertli futbolcuları protesto etti. Bu sırada statta yüksek sesle müzik çalındı. Daha sonra taraftarlar futbolcuları tribüne çağırdı, futbolcular da tribünlere giderek, taraftarları alkışladı.

Bu sırada bazı taraftarlar ıslıklarla protesto ederken, bazıları ise alkışladı. Sarı lacivertli taraftarlar karşılaşmadan yarım saat öncesinde statta 'Formayı çıkarın, çıplak oynayın' şeklinde tezahüratlarda bulunarak, takıma tepki gösterdi.

Ayrıca Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında yaptıkları tezahüratlarla tepki gösterdikleri başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti.

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Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma için tribündeki yerlerini alan taraftarlar, futbol takımının yaşadığı kötü gidiş nedeniyle başkan Ali Koç ve yönetime tepkisini dile getirdi.

Fenerbahçe taraftarı, "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

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Kadıköy'de bir kez daha istifa sesleri yükseldi! Fenerbahçeli taraftarlar yönetimi ve futbolcuları hedef aldı
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