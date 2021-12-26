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Giriş Tarihi: 26.12.2021 18:10 Son Güncelleme: 26.12.2021 18:11

Premier Lig'de Leeds United-Aston Villa maçı, koronavirüs nedeniyle ertelendi

AA
Premier Lig’de Leeds United-Aston Villa maçı, koronavirüs nedeniyle ertelendi

İngiltere Premier Lig'de Leeds United-Aston Villa karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan oyuncuların karantina süresinin devam etmesi ve sakatlıkların fazlalığı nedeniyle kadro kuramayan Leeds United'dan gelen erteleme talebinin, kabul edildiği belirtildi.

İki takımın, 28 Aralık Salı günü karşılaşması planlanıyordu. Leeds United'ın bugün Liverpool ile oynaması planlanan müsabaka da aynı gerekçeyle önceden ertelenmişti.

Omicron varyantının hızla yayılmasının ardından takımlardaki Kovid-19 vakaları nedeniyle İngiltere Premier Lig'de ertelenen maç sayısı ise toplam 14'e yükseldi.

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Premier Lig'de Leeds United-Aston Villa maçı, koronavirüs nedeniyle ertelendi
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