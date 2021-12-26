Sakın teşebbüs etmeyin!

Başkan Ağaoğlu: “2019-2020’nin senaryosunu raftan indirip, tozunu alarak önümüze koymaya çalışıyorlarsa sakın böyle bir şeye teşebbüs etmeyin. Elinizde patlar”
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ilkyarıyı açık farklalider bitirdikleri için teknikheyeti ve futbolcuları tebrikederken, hakem hataları için de konuştu. Ağaoğlu, "İlk yarı sonuna kadar hakemlerle ilgili konuşmama kararı aldık. Bizim için son düdük ilk yarıda çaldı. Ortada dolaşan söylentiler var. Değişik algılar yapılıyor. 2019-2020'nin senaryosunu raftan indirip, tozunu alarak önümüze koymaya çalışıyorlarsa sakın böyle bir şeye teşebbüs etmeyin. Sakın diyorum. Herkesişini yapsın. Belki bazı incehesaplar yapılıyor. Sakınha o topa bir daha girmeyin.Yoksa elinizde patlar" ifadelerini kullandı.
'TFF SOMUT ADIM ATMALI'
Ağaoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Temsilciler Kurulu Başkanı (Abdurrahman Arıcı) hakkındaki iddialarla ilgili TFF'denresmi bir açıklama ve somutbir adım göremedik. Bu vahim bir konu. 35 senelik yöneticilik yapan insanlar olarak neyin, ne olduğunu biliyoruz. Ancak TFF'nin de temizfutbol için radikal adımlaratması lazım. Ya da ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmıyorsa, o iftiraların altıldığı insanı temize çıkarmalılar."