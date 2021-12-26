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Giriş Tarihi: 26.12.2021

Sakın teşebbüs etmeyin!

Sakın teşebbüs etmeyin!

Başkan Ağaoğlu: “2019-2020’nin senaryosunu raftan indirip, tozunu alarak önümüze koymaya çalışıyorlarsa sakın böyle bir şeye teşebbüs etmeyin. Elinizde patlar”

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ilk yarıyı açık farkla lider bitirdikleri için teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ederken, hakem hataları için de konuştu. Ağaoğlu, "İlk yarı sonuna kadar hakemlerle ilgili konuşmama kararı aldık. Bizim için son düdük ilk yarıda çaldı. Ortada dolaşan söylentiler var. Değişik algılar yapılıyor. 2019-2020'nin senaryosunu raftan indirip, tozunu alarak önümüze koymaya çalışıyorlarsa sakın böyle bir şeye teşebbüs etmeyin. Sakın diyorum. Herkes işini yapsın. Belki bazı ince hesaplar yapılıyor. Sakın ha o topa bir daha girmeyin. Yoksa elinizde patlar" ifadelerini kullandı.

'TFF SOMUT ADIM ATMALI'
Ağaoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Temsilciler Kurulu Başkanı (Abdurrahman Arıcı) hakkındaki iddialarla ilgili TFF'den resmi bir açıklama ve somut bir adım göremedik. Bu vahim bir konu. 35 senelik yöneticilik yapan insanlar olarak neyin, ne olduğunu biliyoruz. Ancak TFF'nin de temiz futbol için radikal adımlar atması lazım. Ya da ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmıyorsa, o iftiraların altıldığı insanı temize çıkarmalılar."

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