Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a sert cevaplar! "Bana neler yaptığını anlatacağım"

"Raporu açıklamadık diye ibra etmeyeceklerdi, açıkladık başka bir şey buluyorlar! Aker Çıtak'ı 3 kez kulübe davet ettim Fulya davasını anlatmak için gelmedi. Çünkü burada malzeme yapacak. Ben burada olmayabilirim ama sizler buna izin vermeyeceksiniz."

"BU İŞİN DÖNÜŞÜ YOK"

"KPMG raporu niye geç çıkmış! İspat için pandemiyi mi ortadan kaldıracaksınız! Çünkü niyet başka. Çıkan rapor Beşiktaş için bir mali-idari dönüm noktasıdır. Hayırlı uğurlu olsun. Yanlış bir şey yapmadık. Biz bu raporu söz verdik, bu işin dönüşü yok!"