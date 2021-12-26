Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a sert cevaplar! "Bana neler yaptığını anlatacağım"

Beşiktaş Genel Kurulu'nda Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman'a yönelik çok sert açıklamalar yaptı. Ayrıca kurulda gergin anlar da yaşandı. İşte Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Fikret Orman'a yönelik söylediği sert sözler...
SON DAKİKA - 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında görev alan Yönetim Kurulu, idari ve mali bakımlardan oy çokluğuyla ibra edilmiştir.
"DERTLERİNİ MASAYA VURARAK ANLATMASINLAR..."
"Benim için eleştirilerin de kıymeti var. Çok zor günler bizi bekliyor. Herkesin birbirine sarılması bekliyor. Eleştirelim, dönüp sarılalım. Tamer Mert ve Aker Çıtak beyler milleti gaza getirmek için öyle masaya elini vurmasınlar. Arkalarında koskoca Beşiktaş'ın başkanı, divan başkanı oturuyor. Dertlerini masaya vurarak anlatmasınlar."
"TİPİMİZİ BEĞENMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"
"Hürser Tekinoktay seçimi kazanınca beni tebrik etmedi. Tipimizi beğenmediğini söyledi. Yazıyor, çiziyor. Dün yoktun, bugün de yoksun. Hadi dün Fikret Orman'ı savunmak için gelmedin. Bugün bu 2 arkadaşın vardı gelseydin. Ben 2 Covid geçiricem o evden yazacak!"
"Raporu açıklamadık diye ibra etmeyeceklerdi, açıkladık başka bir şey buluyorlar! Aker Çıtak'ı 3 kez kulübe davet ettim Fulya davasını anlatmak için gelmedi. Çünkü burada malzeme yapacak. Ben burada olmayabilirim ama sizler buna izin vermeyeceksiniz."
"BU İŞİN DÖNÜŞÜ YOK"
"KPMG raporu niye geç çıkmış! İspat için pandemiyi mi ortadan kaldıracaksınız! Çünkü niyet başka. Çıkan rapor Beşiktaş için bir mali-idari dönüm noktasıdır. Hayırlı uğurlu olsun. Yanlış bir şey yapmadık. Biz bu raporu söz verdik, bu işin dönüşü yok!"
"Ben eski yönetimde Futbol A.Ş'de görevli değildim. Daha sonra futbolun başına geçmem istendi. Daha sonra da inşaat, çatı bitti. Dön baba 'kurtar bizi' dendi ve döndük. Beşiktaş Başkanı emir verince yapacaksınız. Biz böyle gördük."
"SADECE 3 FUTBOLCUNUN SATIŞINA ONAY VERDİM"
"Eski başkan zamanında tek imza vardı. Biz bunları görmedik. Ben sadece 3 futbolcunun satışına onay verdim. Cenk Tosun, Atınç Nukan ve Ersan Adem Gülüm... Bunun dışında ben Şenol Güneş'le beraber takımı ayakta tutmaya çalıştım."
"PARALAR NEREDE DİYECEKLERDİ"
"Fikret Orman helallik vermeyecekmiş. Ben senden helallik falan istemiyorum, senin bana teşekkür etmem lazım. Millet 'Paralar nerede?' derken ben sana rapor çıkardım. Al bunu git savun kendini. Bunu çıkarmasak yıllarca 'Paralar nerede?' diyeceklerdi!"
"Çok şükür dün 'Paralar nerede? diye biz sorduk' dediler. Ben kimseyi bağırtmadım. Kumpasçı değilim. Şafak Mahmutyazıcıoğlu '2 milyon TL'yi benimle ortak olan hukukçuların hakları için alındı' diyor. Dağılmış ama biz dağıtmadık. Gitsin toplasın kendini."
"Şafak Beyi mahkemeye verdiğim bir çatı faturası vardı. Burada söyledi 'Ben bunların olmadığını çok iyi biliyorum. Canı yansın da benim ne çektiğimi anlasın diye söyledim' diyerek itiraf etti."
"BANA NELER YAPTIĞINI ANLATACAĞIM"
"Fikret Bey'e de mesajım var. Helallik alacaksam ben senden alacağım. Ancak Beşiktaş başkanlığım bittikten sonra. Bana neler yaptığını anlatacağım!"
"Müthiş icra kurulumuz vardı. Fazlamız var, 2 adamı işten çıkar. İşten çıkardığımız adamlar, arka kapıdan işe alınırdı. Sonra biz işten çıkaran, Fikret Orman da işe alan oluyordu."
"3 senedir 1 tane teklif gelmedi futbol takımındakilere. Satmak istemediğimiz gençler hariç. Sergen hoca bizim çocuğumuz, kupaları getirdi. Onunla gurur duyduk. Şimdi Önder hocamız var, inşallah o da çok başarılı olacak."