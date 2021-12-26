Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe kötü gidişe Yeni Malatyaspor karşısında son vermek istiyor! 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 26.12.2021 17:52 Son Güncelleme: 26.12.2021 18:02

Son dakika: Fenerbahçe kötü gidişe Yeni Malatyaspor karşısında son vermek istiyor! 11'ler belli oldu...

Son dakika: Fenerbahçe kötü gidişe Yeni Malatyaspor karşısında son vermek istiyor! 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Ligde istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, taraftarının önünde Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor. Geride kalan 18 haftada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 29 puanla 4. sırada girdi.

Süper Lig'de çıktığı son 8 müsabakada galibiyet elde edemeyen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 11'inden mağlup ayrılan sarı-siyahlılar, 15 puanla 18. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Novak, Min-Jae, Szalai, Osayi, Crespo, Sosa, Mert Hakan, Mesut Özil, İrfan Can, Serdar Dursun.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Mustafa, Aabid, Adem, Ndong, Wallace, Sadık, Semih, Tetteh, Mounir

SÜPER LİG'DE 9. MAÇ

Fenerbahçe ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 9. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2017-2018 sezonundan bu yana oynanan 8 karşılaşmanın 4'ünü Fenerbahçe, 2'sini ise Yeni Malatyaspor kazandı, 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

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Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-siyahlı ekip ise 10 gol kaydetti. Geride kalan sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmadan Yeni Malatyaspor 3-0 galip ayrılmıştı. İkinci devrede Malatya'da oynanan mücadele ise 1-1 beraberlikle tamamlanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte 3 futbolcu, Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyecek. Bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır ile tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Mergim Berisha, müsabakada görev yapamayacak.

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Son dakika: Fenerbahçe kötü gidişe Yeni Malatyaspor karşısında son vermek istiyor! 11'ler belli oldu...
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