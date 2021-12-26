Son dakika: Fenerbahçe kötü gidişe Yeni Malatyaspor karşısında son vermek istiyor! 11’ler belli oldu...

SÜPER LİG'DE 9. MAÇ

Fenerbahçe ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 9. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2017-2018 sezonundan bu yana oynanan 8 karşılaşmanın 4'ünü Fenerbahçe, 2'sini ise Yeni Malatyaspor kazandı, 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.