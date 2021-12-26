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Giriş Tarihi: 26.12.2021 13:30 Son Güncelleme: 26.12.2021 13:46

Süper Lig'de Rize'nin konuğu Gaziantep! -CANLI-

Süper Lig’de Rize’nin konuğu Gaziantep! -CANLI-

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı devam ediyor. Evindeki son 3 maçını da kazanan Çaykur Rizespor, ligin formda ekibi Gaziantep'i konuk ediyor. Çaykur Rizespor bu maçı kazanmak ve alt sıralardan kurtulmak istiyor. Diğer yandan son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Gaziantep ise yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor. Saat 13:30'da başlayan maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig'de ilk yarının son maçları oynanıyor. Evindeki son 5 maçını da kazanan Çaykur Rizespor, son 3 maçını kaybetmeyen fakat deplasman galibiyeti olmayan Gaziantep'i konuk ediyor. Zorlu maçı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Maçta 0-0'lık skor devam ediyor.

CANLI SKOR: Çaykur Rizespor 0-0 Gaziantep FK

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan, Selim, Holmen, Cemali, Yasin, Djokovic, Umar, Boldrin, Sabo, Pohjanpalo

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Caulker, Tosca, Halil, Furkan, Doğan, Maxim, Figueieredo, Muhammet

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Gaziantep FK'yı konuk ettiği son altı lig maçının sadece birini kaybeden Çaykur Rizespor (4G 1B), tek mağlubiyetini Süper Lig'deki ilk karşılaşmada 2-1'lik skorla aldı (Eylül 2019).

Çaykur Rizerspor ile oynadığı son sekiz lig maçının altısını kaybeden ve bu karşılaşmaların sadece birinde gol yemeyen Gaziantep FK'nın (2G) kalesini gole kapattığı tek karşılaşmada Karadeniz ekibi kırmızı kart görmüştü.

Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanan Çaykur Rizespor, kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisini yakalamayı hedefliyor.

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Süper Lig'de Rize'nin konuğu Gaziantep! -CANLI-
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