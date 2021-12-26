Tribünler full çekti

Süper Lig'de açık ara lider durumda bulunan Trabzonspor'un evinde takipçilerinden Medipol Başakşehir'le oynadığı karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Satışa sunulanbiletlerin tamamı tükenirken,40 bin 200 civarındabordo-mavili futbolsevertribünlerdeki yerini aldı. Yönetim, gelen yoğun talebi karşılamak için misafir takım tribününü de taraftarlara açtı. Başakşehir maçı, bu sezon Trabzonspor'un sahasındaen fazla seyircinin izlediğikarşılaşma oldu.
'NWAKAEMEİYİ Kİ OYNAMADI' BAŞAKŞEHİR'İN sağ beki Junior Caiçara, Trabzonsporlu Nwakaeme'nin oynamamasının kendisi için avantaj olduğunu söyledi. Brezilyalı sağ bek, "Nwakaeme'ye karşı oynamak istemezdim. Kendisi çok hızlı baskıda zorlanacağım bir futbolcu. İyi ki bu karşılaşmadaoynamadı ve onunla mücadeleetmek zorunda kalmadım" diye konuştu.
BİLEĞI BÜKÜLMÜYOR Emre Belözoğlu, Başakşehir formasını giydiği dönemde hocası olan Abdullah Avcı'ya karşı ilk kez rakip oldu. 41 yaşındaki hoca, Başakşehir'in başında yenilmezlik serisini 11 maça çıkarıp büyük bir başarıya imza attı.