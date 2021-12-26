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Giriş Tarihi: 26.12.2021

Tribünler full çekti

Tribünler full çekti
Süper Lig'de açık ara lider durumda bulunan Trabzonspor'un evinde takipçilerinden Medipol Başakşehir'le oynadığı karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Satışa sunulan biletlerin tamamı tükenirken, 40 bin 200 civarında bordo-mavili futbolsever tribünlerdeki yerini aldı. Yönetim, gelen yoğun talebi karşılamak için misafir takım tribününü de taraftarlara açtı. Başakşehir maçı, bu sezon Trabzonspor'un sahasında en fazla seyircinin izlediği karşılaşma oldu.

'NWAKAEME İYİ Kİ OYNAMADI'
BAŞAKŞEHİR'İN sağ beki Junior Caiçara, Trabzonsporlu Nwakaeme'nin oynamamasının kendisi için avantaj olduğunu söyledi. Brezilyalı sağ bek, "Nwakaeme'ye karşı oynamak istemezdim. Kendisi çok hızlı baskıda zorlanacağım bir futbolcu. İyi ki bu karşılaşmada oynamadı ve onunla mücadele etmek zorunda kalmadım" diye konuştu.

BİLEĞI BÜKÜLMÜYOR
Emre Belözoğlu, Başakşehir formasını giydiği dönemde hocası olan Abdullah Avcı'ya karşı ilk kez rakip oldu. 41 yaşındaki hoca, Başakşehir'in başında yenilmezlik serisini 11 maça çıkarıp büyük bir başarıya imza attı.

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Tribünler full çekti
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