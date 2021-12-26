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Giriş Tarihi: 26.12.2021

Yusuf’a ilk izin Lille’den

Yusuf’a ilk izin Lille’den

Sarı-kırmızılılar, yıldız ismin 20 milyon Euro tazminat maddesinin devreye sokulmaması için Trabzonspor’u ikna etmeye çalışacak

Galatasaray'ın ara transfer listesinde üst sıralarda olan Yusuf Yazıcı'yı teknik direktör Fatih Terim kadrosunda görmeyi çok istiyor. Bu sezon Lille'de forma şansı bulamayan Yusuf'a ocak ayı için kulübünden izin çıktı. Fransız ekibi, yarım sezon için Yusuf'un ücretini karşılayacak takımdan kiralama ücreti talep etmeyecek. Galatasaray cephesi, Lille'e satışı sırasında Türkiye'de başka bir kulübe gitmesi halinde 20 milyon Euro tazminat maddesi koyan Trabzonspor'dan izin almaya çalışacak. Bordomavililer, Yusuf için şart koşmazsa G.Saray transferi kiralama formülüyle bitirmeye çalışacak.

MOHAMED IMZAYI ATTI
G.SARAY kiralık oyuncusu Mostafa Mohamed'in 31 Aralık'a kadar geçerli 4 milyon dolar satın alma opsiyonunu kullandı. Zamalek'e resmi yazı gönderen sarı-kırmızılılar, şubat ayına kadar da Mısır kulübüne ödemeyi yaparak Mohamed'in bonservisini alacak. 24 yaşındaki forvetin menajeri de cuma günü İstanbul'a geldi ve oyuncusunu 3.5 yıl daha G.Saraylı yapan sözleşmeyi imzaladı.

KADROYA ALINMAYAN BABEL HESABINI KAPATTI
BABEL maç kadrosuna dahil edilmedi. Hollandalı futbolcunun, bu gelişmenin ardından Instagram hesabını kapatması dikkat çekti. Sarıkırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı ilk isim olan Aytaç Kara ise ilk kez 11'de yer buldu.

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Yusuf’a ilk izin Lille’den
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