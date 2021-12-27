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Giriş Tarihi: 27.12.2021 20:21 Son Güncelleme: 27.12.2021 20:21

Çaykur Rizespor'dan Selim Ay ve Gökhan Akkan'a yeni sözleşme!

AA
Çaykur Rizespor’dan Selim Ay ve Gökhan Akkan’a yeni sözleşme!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, takım kaptanları Selim Ay ile 3 yıl ve Gökhan Akkan ile ise 2 yıl sözleşme uzattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştiği belirtilerek, savunma oyuncusu Selim Ay ile 3, kaleci Gökhan Akkan ile 2 yıllık sözleşme uzatıldığı kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Tahir Kıran, her iki oyuncuya da çok güvendiğini ifade etti.

Futbolculardan Selim Ay, sahada elinden gelenin en iyisini yapacağını ve Rize'yi kendi yuvası olarak gördüğünü aktardı. Gökhan Akkan ise sevdiği ve mutlu olduğu yerin Rize olduğunu belirtti.

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Çaykur Rizespor'dan Selim Ay ve Gökhan Akkan'a yeni sözleşme!
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