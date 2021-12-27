Çaykur Rizespor’dan Selim Ay ve Gökhan Akkan’a yeni sözleşme!

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştiği belirtilerek, savunma oyuncusu Selim Ay ile 3, kaleci Gökhan Akkan ile 2 yıllık sözleşme uzatıldığı kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Tahir Kıran, her iki oyuncuya da çok güvendiğini ifade etti.