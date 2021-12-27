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Giriş Tarihi: 27.12.2021 12:34

Fenerbahçe geçen sezona arattı!

İHA
Fenerbahçe geçen sezona arattı!

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig’in ilk yarısında gösterdiği performansla 2020-2021 sezonunun gerisinde kaldı. 2020-2021 sezonunun ilk yarısında 21 hafta oynanan liglerin 1 haftasını bay geçerek 20 müsabakada 13 galibiyet, 4 yenilgi ve 5 beraberlik alan Fenerbahçe, 42 puanla lider Beşiktaş’ın ardından 2. sırada yer almıştı.

Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin dün oynanan maçlarla tamamlanmasının ardından Fenerbahçe gösterdiği performans ve istatistikle geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı.

2020-2021 sezonunun ilk yarısında 21 hafta oynanan liglerin 1 haftasını bay geçerek 20 müsabakada 13 galibiyet, 4 yenilgi ve 5 beraberlik alan Fenerbahçe, 42 puanla lider Beşiktaş'ın ardından 2. sırada yer almıştı.

Sarı-lacivertliler, 2021-2022 sezonunda ise geçen seneye göre düşüş sergiledi. 2021-2022 sezonunun ilk yarısında oynanan 19 haftada 9 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik alan Fenerbahçe, 32 puanla ligin ilk yarısını 4. sırada tamamladı.

GOL YOLLARINDA SINIFTA KALDI
Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda oynanan 20 müsabakada rakip filelere 42 gol bırakan sarı-lacivertliler kalesinde ise 23 gol gördü. Bu sezonun ilk yarısına kadar geçen 19 haftalık periyotta ise Fenerbahçe rakip kalelere 31 gol atarken, ağlarında gördüğü 24 gole engel olamadı.

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Fenerbahçe geçen sezona arattı!
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