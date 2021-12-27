Galatasaray’da golcü krizi yaşanıyor! Diagne ve Mohamed’in yokluğunda...

Galatasaray'da golcü krizi yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım, Diagne-Mohamed'in yokluğunda ilk 5 maçta takımı sırtlayacak forvet peşinde.

Kalçasında kırık tespit edilen Diagne'den sonra Afrika Uluslar Kupası'na katılacak olan Mohamed sezonun ikinci yarısında oynanacak ilk 5 maçta (Giresun, Hatay, Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanya) forma giyemeyecek.

Bitiricilik sorunu olan Halil Dervişoğlu'na güvenmeyen teknik heyet, ocak ayı için forvet takviyesi istedi.

Hertha Berlin'den Piatek, Lazio'dan Vedat Muriqi ve Beijing Guoan ile sözleşmesi bitecek olan Bakambu'nun mali şartları sarı-kırmızılı kulüp tarafından araştırılıyor.

Kontenjanı dolu olan Galatasaray, golcü transferine yer açmak için Luyindama'yı kiralık göndermeyi planlıyor.

12 SEZONUN EN KÖTÜSÜ

G.Saray ilk yarıyı Antalya galibiyeti ile kapatsa da Fatih Terim dönemlerinin en kötü performanslarından birine imza atıldı.

Deneyimli teknik adam, G.Saray'ın başında 12 kez ilk yarıyı tamamlarken 2019-20'de 17 maçta alınan 27 puana bu sezon ilk yarıda daha çok maç oynamasına rağmen 19 maçta ulaşabildi.