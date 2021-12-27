Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’nun sırrı ortaya çıktı! Harry Potter detayı...

Antalyaspor maçındaki golü ile alkışları toplayan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon performansı ile de herkesin merakla izlediği isim oldu. Hem Avrupa hem de ligde takımını sırtlayan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 7 gol-6 asistle Aslan'ın en iyisi durumunda.
İşte geçen sene 'genç oyuncu' diye tanımlanan 1998 doğumlu Kerem'in yıldız oyuncu statüsüne evrilme hikâyesi...
Marcao ile yaşadığı kavgada teknik heyet ve takım arkadaşlarından gördüğü destekle ayağa kalktı.
Özel hayatına çok dikkat ediyor. Dışarıda 2 saatten fazla zaman geçirmiyor ve en geç 21.00'de evine dönüyor. Uyku saatine ve beslenmesine önem veriyor.
Kaptanı Arda Turan ve hocası Fatih Terim'in tavsiyelerini dikkate alıyor.
İlk 11'in banko oyuncusu olduğu için forma stresi yaşamadı, yönetim de sözleşmesini uzatıp zam yapınca kafası rahatladı.
Avrupa'dan kendisini takip eden kulüplerle ilgilenmedi. Menajerini değiştirdi ve sadece futboluna konsantre oldu.
Florya'da idmanlardan sonra yaptığı ekstra çalışmaların karşılığını saha içinde aldı.
Kişisel gelişimini aksatmadı. Boş zamanlarında Harry Potter kitaplarını okuyup, filmlerini izledi. Son Antalyaspor maçında attığı golü 'Büyücü' hareketiyle kutladı.
BİR AYLIK ACİL GOLCÜ ARANIYOR
Aslan, Diagne-Mohamed'in yokluğunda ilk 5 maçta takımı sırtlayacak forvet peşinde. Kalçasında kırık tespit edilen Diagne'den sonra Afrika Uluslar Kupası'na katılacak Mohamed sezonun ikinci yarısında oynanacak ilk 5 maçta (Giresun, Hatay, Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanya) yok.
Bitiricilik sorunu olan Halil Dervişoğlu'na güvenmeyen teknik heyet, ocak ayı için forvet takviyesi istedi. Hertha Berlin'den Piatek, Lazio'dan Vedat Muriqi ve Beijing Guoan ile sözleşmesi bitecek olan Bakambu'nun mali şartları sarı-kırmızılı kulüp tarafından araştırılıyor.
Kontenjanı dolu olan Galatasaray, golcü transferine yer açmak için Luyindama'yı kiralık göndermeyi planlıyor.
12 SEZONUN EN KÖTÜSÜ
G.Saray ilk yarıyı Antalya galibiyeti ile kapatsa da Fatih Terim dönemlerinin en kötü performanslarından birine imza atıldı.
Deneyimli teknik adam, G.Saray'ın başında 12 kez ilk yarıyı tamamlarken 2019-20'de 17 maçta alınan 27 puana bu sezon ilk yarıda daha çok maç oynamasına rağmen 19 maçta ulaşabildi.