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Giriş Tarihi: 27.12.2021 09:20

Premier Lig'e koronavirüs darbesi! Arsenal-Wolverhampton maçı ertelendi

AA
Premier Lig’e koronavirüs darbesi! Arsenal-Wolverhampton maçı ertelendi

Premier Lig'de koronavirüs şoku yaşanıyor. Futbolcularda artan vakalar sebebiyle maçlar ertelenmeye devam ediyor. Son olarak yarın oynanacak olan Arsenal-Wolverhampton maçı da oyunculardaki vakalar sebebiyle ertelendi. Premier Lig'den yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan oyuncuların karantina süresinin devam etmesi ve sakatlıkların fazlalığı nedeniyle kadro kuramayan Wolverhampton Wanderers'tan gelen erteleme talebinin, kabul edildiği belirtildi.

İngiltere Premier Lig'de 28 Aralık Salı günü oynanması planlanan Arsenal-Wolverhampton Wanderers karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan oyuncuların karantina süresinin devam etmesi ve sakatlıkların fazlalığı nedeniyle kadro kuramayan Wolverhampton Wanderers'tan gelen erteleme talebinin, kabul edildiği belirtildi.

Bugünkü Watford maçı da ileri tarihte oynanacak Wolverhampton Wanderers'ın koronavirüs gerekçesiyle ertelenen karşılaşma sayısı, ikiye yükseldi.

Ligde salı günü oynanması planlanan Leeds United-Aston Villa karşılaşması da aynı gerekçeyle ertelenmişti.

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Premier Lig'e koronavirüs darbesi! Arsenal-Wolverhampton maçı ertelendi
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