Protestolar altında 3 puan

Gaziantep yenilgisi, Beşiktaş ve Karagümrük beraberlikleri sonrası mutlak galibiyet için sahaya çıkan Kanarya, Novak’ın erken golüyle avantajı eline aldı. Takımı rahatlatan ve skoru ilan eden gol Yunan yıldız Pelkas’tan geldi
Puanını 32'ye çıkaran sarı-lacivertliler, lider Trabzon'un tam 14 puan gerisinde averajla 4. sırada yer aldı Yılın son lig maçı gergin başladı. Futbolcular ısınmaya çıkar çıkmaz başlayan protestolar, kolay bir 90 dakika olmayacağının göstergesiydi. Nitekim F.Bahçe, Novak'la erken skor avantajı bulmasına rağmen sık sık yönetime istifa çağrısı yapıldı. Protestolar gölgesindeki ilk 45'te Fenerbahçe ikiyi bulacak fırsatları yakalasa da bu noktada İrfan ve Mert Hakan'ın tercih hataları devreyi 1-0 bitirdi ki zaten İrfan oyundan çıkarken, Merttop her ayağına geldiğindeyuhalandı.Pelkas'la gelen ikinci gol de protestoların şiddetini azaltmadı. Birkaç dakika arayla hemen her tribünden yönetime tepki yükseldi. Başkan Ali Koç ve yönetiminin, lige verilen arada derin bir nefes alacağı kesin. Ancak gelecek karanlık.Son paragrafı gecenin iki olay adamına açalım... Mert Hakan, bir asist yaptı bir de golün başlangıcını hazırladı. Protestoları, doğru futboluyla alkışa çevirmeyibaşardı. Bir de geceye sağ bekte başlayıp sahada her şeyini veren Osayi-Samuel alkışı hak etti.
'İKİNCİ YARI SAVAŞMALIYIZ'
Fenerbahçeli Novak bu sezon 2. golünü atarken Süper Lig'e geld-i ği Ocak 2018'den bu yana en fazla gol atan (18) savunma oyuncusu oldu. Çek futbolcu, Malatya galibiyetini değerlendirirken, "Bu yılın son karşılaşmasıydı ve kazanmak önemliydi. İkinci yarıda daha iyisini ortaya koyup savaşmamız gerek. Gol attığım için mutluyum" diye konuştu.
PELKAS'TAN 7 AY SONRA SIRTAKİ
SEZON başı yaşadığı sakatlık nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan Pelkas dün 58. dakikada oyuna girip, 73'te fileleri havalandırdı. Yunan oyuncu, ligdeki son golünü 3 Mayıs'ta yine Kadıköy'de 3-1 kazanılan maçta Erzurum'a atmıştı. 7 ay sonra gol sevinci yaşayan Pelkas karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Attığım golden dolayı çok mutluyum, bana ileriki dönemlerde de öz güven katacaktır. Sezonun ilk yarısını iyi geçirmiş olmasak da kalan bölümde gidişatı değiştirmek istiyoruz. Daha çok odaklanacağız."