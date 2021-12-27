Trabzonspor’a Polonyalı sol bek! Abdullah Avcı sinyali vermişti...

UNİON BERLİN'DEN YANIT BEKLENİYOR

Yabancı kontenjanında boş olan 97 doğumlu ya da daha küçük yaş grubundaki oyuncu hakkını da doldurabilecek olan 22 yaşındaki savunmacıya Abdullah Avcı'nın da onay verdiği ve Alman ekibinden gelecek yanıta göre resmi temaslara başlanacağı öğrenildi.