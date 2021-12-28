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Giriş Tarihi: 28.12.2021

Abdülkerim Kartal’a doğru

Abdülkerim Kartal’a doğru

Siyah-beyazlı yönetim, Konyaspor’un kaptanı için maç öncesi nabız yokladı

Ara transferde eksikleri gidermek isteyen Beşiktaş, Konyaspor yönetimi ile Abdülkerim Bardakçı transferi için masaya oturdu. Takımı ile 3 yıllık sözleşme uzatan ancak Konyaspor yönetiminin 'transferde önünü açarız' sözü ile Beşiktaş'a sıcak bakan 27 yaşındaki stoper için Kartal nabız yokladı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, bir miktar para artı takas teklifi ile masaya oturmak isterken, yeşil-beyazlı cephe takasa yanaşmadan bonservis bedeli talep etti. İki tarafın devre arasında tekrar bir araya gelerek bu transferi bitirmeleri bekleniyor.

'BU TARZ MAÇLARI İYİ OYNUYORUZ'
KONYASPOR'U 90. dakikada zafere taşıyan golü atan Ahmed Hassan, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. 28 yaşındaki Mısırlı forvet, "Bu tarz maçları oynamayı iyi biliyoruz. Geçen sezonun şampiyonuyla oynamak çok zor. Golümü izledim. Harika bir duygu. Oyuna girdikten sonra gol atmaktan başka bir şey düşünmedim" diye konuştu.

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